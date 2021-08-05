【長和業績】李澤鉅：可繼續現行增長步伐，料全年達致穩健表現

《經濟通通訊社５日專訊》長和（００００１）公布今年上半年業績，期內普通股股東應佔

溢利為１８４﹒４３億港元，以呈報貨幣計算較去年同期增加４０％。按ＩＦＲＳ１６後基準，

普通股股東應佔溢利為１８３億港元，按年升４１％。



＊潎除一次性影響，上半年基本溢利增加５８％＊



截至今年６月３０日止，集團已完成向Ｃｅｌｌｎｅｘ Ｔｅｌｅｃｏｍ出售歐洲電訊發射

塔資產六項交易之五項，並收取所得款項總額６３億歐元，其中４１億歐元已於今年上半年入帳

。尚待完成之英國發射塔資產交易正由監管機構審批。於今年上半年，完成出售意大利及瑞典之

發射塔資產帶來股東應佔收益淨額２５３億港元，惟此項收益因集團之意大利電訊業務作出非現

金商譽減值約１５５億港元，以及集團之能源業務與Ｃｅｎｏｖｕｓ Ｅｎｅｒｇｙ合併後，確

認非現金外匯儲備虧損約３５億港元而部分抵銷。

於去年同期，集團亦確認一次性盈利淨額得益５５億港元，當中包括合併澳洲電訊業務產生

之攤薄收益淨額，惟因２０２０年能源業務及若干非策略股權投資之減值及撇減而部分抵銷。

撇除此等於兩個期間之一次性影響，集團於２０２１年上半年之普通股股東應佔基本溢利較

去年同期增加５８％。



＊若無其他不可預見情況，料於今年全年達致穩健表現＊



長和主席李澤鉅於業績報告中表示，在宏觀指標理想、主要經濟體重啟進度良好以及寬鬆貨

幣與財政政策支持下，環球經濟匯聚增長動力，令全球從疫情中平穩復原。然而，疫苗對新變種

病毒之成效、尤其疫苗接種率低發展中國家之新一輪病毒感染、促進回復常態之支援政策效益，

以及疫情導致各方面流通量降低而出現之相關通脹風險及供應限制，對未來持續帶來危機與不確

定性。

他指出，自疫情開始以來，集團於回應不斷轉變之市場動態保持韌力與靈活性。由按適當市

場時機成功執行企業交易至迅速調整營運策略，以迎合瞬息萬變之營商環境，如港口及電訊部門

之數碼進程以及零售部門之「線下及線上」平台策略，集團穩步邁向復甦。聯同嚴謹審慎之財務

、流動資金及現金流管理，以及所有核心業務加強著重可持續發展，若無其他不可預見之情況，

集團應可繼續其現行增長步伐並預期於２０２１年全年達致穩健表現。（ｂｉ）

