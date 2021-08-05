【企業盈警】連達科技（８８９）料中期虧損擴大至逾１０００萬元

《經濟通通訊社５日專訊》連達科技（００８８９）發盈警，預期截至６月３０日止６個月

錄得公司股東應佔虧損多於１０００萬元，去年同期淨虧損為７００萬元。

集團解釋，導致該等業績由於生產成本上漲及於國內廠房面對工人短缺而局限生產能力和銷

售增長，導致毛利有重大跌幅。加上利息收入減少都影響期內業績。儘管預期將錄得虧損，集團

業務及財務狀況依然保持穩固和健全。（ａｃ）

