【企業盈警】連達科技（８８９）料中期虧損擴大至逾１０００萬元

《經濟通通訊社５日專訊》連達科技（００８８９）發盈警，預期截至６月３０日止６個月
錄得公司股東應佔虧損多於１０００萬元，去年同期淨虧損為７００萬元。
集團解釋，導致該等業績由於生產成本上漲及於國內廠房面對工人短缺而局限生產能力和銷
售增長，導致毛利有重大跌幅。加上利息收入減少都影響期內業績。儘管預期將錄得虧損，集團
業務及財務狀況依然保持穩固和健全。（ａｃ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|中國故事05/08/2021
《神州經脈》疫情擴散各地全力補漏 監管大棒頻揮滬指收跌
|財經熱話05/08/2021
憧憬基建加大水泥價回升 海螺潤泥中建材連日累漲逾一成
|財經熱話05/08/2021
《講股論勢－鄭廣復》騰訊兩大技術指標 支持中長線上升觀點
|財經熱話05/08/2021
【玻璃股非玻璃心】內地打壓平板玻璃價格漲 專家籲不用惆悵！
|FOCUS05/08/2021
【FOCUS】中國增長下調潮初現 Lambda變種在路上
|財經熱話05/08/2021
官媒稱應加大打擊電子煙 思摩爾跌逾半成後回穩
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰