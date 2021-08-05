【香港政情】支聯會副主席鄒幸彤獲高院批准保釋

《經濟通通訊社５日專訊》支聯會副主席鄒幸彤今日於高等法院覆核保釋獲批，准以現金及

人事擔保各５萬元保釋，須交出所有旅遊證件，即特區護照及回鄉證，並每周到警署報到一次。

鄒幸彤涉在網上及報章撰文呼籲巿民參與今年六四集會，分別於六四及七一前夕被捕，被控

一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。她早前申請保釋被拒。（ｈｙ）（ｚｚ）

