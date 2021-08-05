【企業盈警】威發國際料中期虧損按年增加５０％至６５％

《經濟通通訊社５日專訊》威發國際（００７６５）預期，截至今年６月３０日止六個月，

錄得虧損按年增加介乎５０％至６５％，主要由於原材料成本、分包成本以及中國境內生產人員

的社會保險成本增加，導致毛利及毛利率減少；人民幣升值導致外匯虧損淨額增加；及由於員工

成本及中國境內行政管理人員的社會保險成本增加，導致行政開支增加。

該集團預期於今年８月３０日刊發中期業績。（ｈｙ）

