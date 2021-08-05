《小傳日記》阿爺大推，新能源不能完！

《小傳日記》呢輪魚缸都係２６０００上面浮浮沉沉，升又升唔曬，跌又跌唔穿。大家都木

頭公仔唔敢亂郁，要睇實阿爺又有咩花招。魚缸咁大浪，大家都唔好掛住「打機」喇，聽返阿爺

讚邊個，咪跟邊個囉，光伏同體品都算係乖仔啦。

呢輪「財息兼收」嘅，都算係信義光能（００９６８），星期一出中期業績，按年純利多咗

１１８個巴仙，中期息息相都係足足多咗１倍派１７仙，都不枉阿爺咁睇好佢。

業績咁靚仔，大行睇到都連環唱好吹高目標價，最新就有摩通吹奏信義光能，評級由「中性

」升到「增持」，目標價嗌上２２﹒７銀。摩通就話，信義上調２２年底嘅產能目標兩成去到每

日２﹒２萬噸左右，覺得管理層都對產品轉移去高毛利率產品表現樂觀。而且摩通就覺得，信義

光能股價自６月起已經跑輸過其他太陽能行家兩成有多。摩通都估高信義光能２０２１至２０２

３年財政年度嘅盈利預測１３到１５巴仙。

今日都有最新消息，國家能源局就出咗份《關於開展可再生能源發電項目開發建設按月調度

的通知》，內容就係話，自８月起，各省級能源主管部門同各中央發電企業，每個月都要上報各

個項目開發建設情況，從核准、開工、建設、併網到投產都要上報能源局。即係阿爺每個月都要

收功課，唔比有人偷懶做得慢。所以阿爺對新能源都係好高寄望，新能源板塊前景好抵得諗！



表列新能源股及相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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信義光能（００９６８） １８﹒０００元 跌０﹒５５％

信義玻璃（００８６８） ２９﹒１５０元 跌２﹒１８％

信義能源（０３８６８） ５﹒６８０元 跌０﹒７０％

協合新能源（００１８２） ０﹒６７０元 升１１﹒６７％

協鑫新能源（００４５１） ０﹒３９０元 跌１﹒２７％

順風清能（０１１６５） ０﹒１３２元 跌２﹒９４％

大唐新能源（０１７９８） ２﹒３２０元 跌２﹒１１％

新特能源（０１７９９） ２０﹒６５０元 升７﹒８９％

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