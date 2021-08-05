【企業盈喜】港通控股（０００３２）料中期溢利增至４﹒５億元

《經濟通通訊社５日專訊》港通控股（０００３２）預期，截均今年６月３０日止六個月，

錄得溢利４﹒５億元，去年同期錄得溢利１﹒８４億元。溢利增加主要歸因於透過損益按公允值

計量之金融資產之估計公允值收益淨額約為１﹒２億元，去年同期錄得按公允值計入損益之金融

資產之公允值虧損淨額為１﹒５６億元。

該集團預期於今年８月底刊發中期業績。（ｈｙ）

