《真知灼見－溫灼培》聯儲局貨幣政策在走鋼絲

《真知灼見》近期似乎多了聯儲局委員支持盡早收緊貨幣政策，當中包括副主席克拉里達

（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｃｌａｒｉｄａ）。但實質上克拉里達周三（４日）晚的言論也沒特別，只

重新聯儲局有待２０２３年才加息的立場。多了聯儲局委員傾向收緊貨幣政策這情況也是可以理

解。因為從美國最新公布的通脹數字，當中包括６月消費物價指數按年比高企５﹒４％，及聯儲

局最看重的ＰＣＥ平減物價指數，其核心年通脹率高見３﹒５％，為１９９１年１２月來最高水

平等，均指向美國存在嚴重通脹問題。事實上，通脹高企的問題不只限於美國，歐元區６月年通

脹率亦高企２﹒２％，高於歐央行定下的２％目標。所以未來美國通脹是否可如聯儲局長鮑威爾

所指，只屬短暫性質實在令人質疑。



按以往慣例，以現今通脹水平相信聯儲局早已加息好幾次。但今天聯儲局卻難收緊貨幣政策

，原因有三。首先，美國政府債務高達２８萬億美元，佔美國ＧＤＰ約１３０％。倘現階段加息

，拜登政府就是還息也會倍感吃力。而更重要，拜登政府現還在努力推大型刺激經濟方案，每個

計劃均上萬億美元。據了解，短期內總金額達１萬億美元的基建方案將快獲國會通過。而繼基建

方案後，拜登政府又準備推另一更大型的３﹒５萬億美元「人民基建計劃」（ｈｕｍａｎ

ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ｂｉｌｌ），以涵蓋家庭醫療保健及兒童照護等。面對拜登政

府的龐大支出，相信聯儲局更難收緊貨幣政策。最後，美國經濟亦非想像般強。相比疫前，美國

仍失去６８０萬份職位。而就是接連推出刺激經濟方案，美國第二季ＧＤＰ增長也只為６﹒５％

，遠不及市場估計的８﹒５％。一旦收緊美國經濟隨時無以為繼。



當面對嚴峻通脹又不能及時加息壓止，這將會帶來後遺症。首先，現今各國發行的貨幣已再

沒有黃金於背後作支撐。為增強貨幣本身的認受性，各國央行會各自定下通脹目標，承諾一旦通

脹高於目標便會用盡一切方法，包括加息以作阻止。一點必須理解，通脹是會削弱貨幣本身的購

買力。所以如通脹嚴重聯儲局仍置之不理，是會令人對持有美元失信心。



其次，當聯儲局對通脹數字視而不見，明顯聯儲局是在賭，賭通脹會自然回落。倘若聯儲局

賭贏，當然一切於未來將可回復正常，期間聯儲局也不用加息阻礙到美國經濟復甦。但如聯儲局

計算錯誤，通脹非屬短暫性，大家可想像由於聯儲局太遲去處理，屆時美國的通脹一旦失控，聯

儲局便必須加倍加息，以落猛藥壓抑通脹。對美國經濟以至投資市場帶來的損害將難於估計。至

於到時候聯儲局的大舉加息行動能否為美元帶來支持，這還看屆時市場對美元還剩餘多少信心。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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