  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2021 10:52

《投資特寫－潘恩美》儲局令再通脹交易降溫，為增長股帶來動力

　　《投資特寫》美國聯儲局６月的議息會議令再通脹交易降溫，主要是由於聯儲局的點陣圖出
乎市場預期，將會在２０２３年加息兩次，同時亦調高了２０２１年的通脹與其他經濟數據的預
測。
　　更重要的是，聯儲局同時將隔夜逆回購利率（ＲＲＰ）和超額準備金利率利率（ＩＯＥＲ）
上調５個基點，被市場視為提升聯邦基金有效利率下限的舉動。固定收益市場亦對此作出反應，
短期債券收益率上升，長期債券收益率則下降。
　　對於股票投資者而言，上述情況代表動能重新回到增長型股份。不過，再通脹交易不會就此
完結。假如通脹的確是較市場以及聯儲局預期更加強韌，而非暫時性的話，目前的平衡可能會再
度改變。
　　中國股市投資者正在反映盈利上升空間，因此儘管中國市場氣氛強韌，但主要是集中在增長
股與動能股上。人民銀行維持政策立場不變，但最新的評論包括「防範外部風險」和「維護經濟
穩定」等，顯示若２０２１年下半年出現一定挑戰，人行可能會進一步推出支持措施。人行通過
逆回購向市場注入３００億元人民幣短期流動性，反映其支持流動性穩定的決心。
　　在流動性正常化、美國債券收益率受控及環球增長前景分化的情況下，投資者需要更加審慎
挑選，深化風格與板塊之間的錯位，就如同此前出現的市況一樣，增長股及動能股領先價值股，
中國科創板５０指數和創業板指數跑贏上證綜合指數。
　　展望未來，有不少利好因素支持後市。在消費開支前景向好下，經濟表現穩健。７月的宏觀
事件較少，加上月中開始的業績期和再通脹交易重燃，將為市場帶來動力。
《富達國際香港分銷業務總監　潘恩美》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/08/2021
官媒稱應加大打擊電子煙 思摩爾跌逾半成後回穩
財經熱話05/08/2021
海外短視頻App停運　股東禁售期屆滿　快手跌穿紅底關
開市Good Morning05/08/2021
林家亨：理想可現金抽惟長線不看好　料比亞迪?至300元
財經熱話04/08/2021
阿里巴巴季績符預期　加碼回購　一文看清大行目標價
中國故事04/08/2021
《神州經脈》財新服務業PMI大勝預期　A股集體收升惟成交續縮
財經熱話04/08/2021
理紙業績理想增派息 股價飆升突破250天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金