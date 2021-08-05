《投資特寫－潘恩美》儲局令再通脹交易降溫，為增長股帶來動力

《投資特寫》美國聯儲局６月的議息會議令再通脹交易降溫，主要是由於聯儲局的點陣圖出

乎市場預期，將會在２０２３年加息兩次，同時亦調高了２０２１年的通脹與其他經濟數據的預

測。

更重要的是，聯儲局同時將隔夜逆回購利率（ＲＲＰ）和超額準備金利率利率（ＩＯＥＲ）

上調５個基點，被市場視為提升聯邦基金有效利率下限的舉動。固定收益市場亦對此作出反應，

短期債券收益率上升，長期債券收益率則下降。

對於股票投資者而言，上述情況代表動能重新回到增長型股份。不過，再通脹交易不會就此

完結。假如通脹的確是較市場以及聯儲局預期更加強韌，而非暫時性的話，目前的平衡可能會再

度改變。

中國股市投資者正在反映盈利上升空間，因此儘管中國市場氣氛強韌，但主要是集中在增長

股與動能股上。人民銀行維持政策立場不變，但最新的評論包括「防範外部風險」和「維護經濟

穩定」等，顯示若２０２１年下半年出現一定挑戰，人行可能會進一步推出支持措施。人行通過

逆回購向市場注入３００億元人民幣短期流動性，反映其支持流動性穩定的決心。

在流動性正常化、美國債券收益率受控及環球增長前景分化的情況下，投資者需要更加審慎

挑選，深化風格與板塊之間的錯位，就如同此前出現的市況一樣，增長股及動能股領先價值股，

中國科創板５０指數和創業板指數跑贏上證綜合指數。

展望未來，有不少利好因素支持後市。在消費開支前景向好下，經濟表現穩健。７月的宏觀

事件較少，加上月中開始的業績期和再通脹交易重燃，將為市場帶來動力。

《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》



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