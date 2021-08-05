《積金攻略－鍾偉善》對比全球，香港退休制度漸趨成熟

《積金攻略》經合組織（ＯＥＣＤ）發表了最新的全球退休金報告《ＰＥＮＳＩＯＮ

ＦＵＮＤＳ ＩＮ ＦＩＧＵＲＥＳ》，截至２０２０年底，其涵蓋的６８個ＯＥＣＤ及非

ＯＥＣＤ經濟體的退休金資產總值，即使在新冠肺炎疫情大流行下，仍然錄得按年增長，至３５

萬億美元；當中，只有５個經濟體錄得下跌，分別是澳洲、波蘭、智利、牙買加及秘魯。

在經濟萎縮、失業率上升的惡劣環境下，全球退休金資產總值仍然上升，主要多得退休金資

產的投資表現亮麗；在４８個被選中的經濟體中，只有６個錄得虧損，分別是澳洲、捷克、波蘭

、塞爾維亞、蘇利南及泰國。



＊去年回報高兩大原因＊



香港的退休金（強積金），更以１２﹒４％的扣除通脹後實質年回報率，冠絕全球。究其原

因，可能與ＭＰＦ資產主要投放到股票有關。根據ＯＥＣＤ的報告，香港退休金資產投資於股票

的比例，達到６１﹒４％，僅次於波蘭的８５﹒１％，以及立陶宛的７４﹒４％而已。

根據積金局的統計，這比例就更高，截至今年３月底，投放在股票的強積金資產，佔了

６７％；當中，投放在港股的，又佔了超過一半。去年在港上市的新經濟股，不少都有好表現；

恆指成分股又有３隻「倍升股」，這或多或少都帶動到強積金的投資表現。今年的強積金表現也

會受到這些新經濟股的影響。

強積金去年的投資成績，優於其他經濟體，另一原因可能是港府堅拒成員提早提取強積金，

作為疫情打擊收入的「應急錢」；ＯＥＣＤ的報告就提到，有些經濟體將部分退休金資產，因當

地政府的紓困措施容許成員提取部分退休金，而相應調配到現金及其他高流動性資產。例如澳洲

，其投放到現金及存款的比例，短短一年間便提升了３個百分點。



＊對ＧＤＰ比例僅超過一半＊



觀乎ＯＥＣＤ的報告，另一個值得注意的數據，是退休金加上其他退休策劃工具的資產，對

本地生產總值（ＧＤＰ）的比例；香港的強積金資產，相當於ＧＤＰ的５４﹒３％，遠低於一些

經濟體的高於１倍，包括荷蘭（２１０﹒３％）、冰島（１９４﹒３％）、瑞士（１４９﹒１％

）、澳洲（１２８﹒７％）及英國（１１８﹒５％）。

計及其他退休策劃工具，則有多４個經濟體的退休總儲備，是ＧＤＰ的超過１倍，包括丹麥

（２３８﹒９％）、美國（１６４﹒８％）、加拿大（１７４﹒１％）及納米比亞

（１０１﹒８％）；此外，有些經濟體的非退休金退休工具資產，還高過退休金。

香港若想提高退休儲備對ＧＤＰ的比例，提升市民退休後的保障，不妨借鏡這些地方的退休

金制度，例如增加供款率、提供誘因吸引成員增加自願供款，或推廣其他退休策劃工具種類，例

如僱主供款和退休年金等。《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》



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