《講股論勢－鄭廣復》騰訊兩大技術指標，支持中長線上升觀點

《講股論勢》近期內地監管之聲，加上傳言外資沽貨散水，弄得港股一片風聲鶴唳！以為５

月不窮６月不絕下，７月理應扶搖直上，衝破３萬關！結果，臨近６月期結前，恆指又一次升至

近期橫行區頂，待結算後再度下跌，而且今次跌勢較前兩次更猛更深，並失守所謂「牛熊分界線

」的２５０天移動平均線，在７月２８日（期結前一天）插至最低２４７４８點後，淡友才願意

收手，平倉獲利，令恆指反彈至２６４２６點收市。

「股王」騰訊（００７００）當天亦跌至４２２元，終場反彈至４４７﹒２元收市，翌日裂

口高開高收於４９２元。本以為在期指結算後，淡風已過，無奈樹欲靜而風不息（監管之風），

《經參報》的「精神鴉片」四字真言，劍指盈利貢獻最大的網絡遊戲《王者榮耀》，令騰訊股價

雪上加霜，８月３日裂口低開後再插至４３４元。

翌日騰訊旗下《王者榮耀》發布健康系統升級公告，表示為進一步加大對未成年人的保護力

度，將升級健康系統規則，未滿１２周歲的用戶無法進行遊戲充值，而未成年用戶每日２２時至

次日８時禁玩，而在國家法定節日假日，每日限玩２小時，其他時間每日限玩１小時。周三騰訊

股價反彈至最高４６９﹒８元，收報４５６﹒８元，今早高見４６４﹒４元後再度下跌，最低曾

見４３２﹒６元，跌幅近５％。



＊２００周線具反磁力作用＊



技術上看，騰訊股價很大機會已經短期見底，並再次展開中長期升浪！短線而言，技術性雙

底形態明顯，若從周線圖觀察，留意２００周移動平均線（４２９﹒７７），自騰訊上市以來，

股價僅在最新兩周曾試穿該線，此前股價多跌近該線均見「反磁力作用」，而且自２００９年以

來，騰訊股價走勢維持一浪高於一浪形態，周線圖９ ＲＳＩ亦僅在本周及２０１８年１０月

２６日當周低見２０的嚴重超賣水平，加上從今年２月高位７７３﹒９元跌至上周低位４２２元

，跌幅達超過４５％，目前跌幅與走勢皆與２０１８年時極之相似。

騰訊在２０１８年２月高見４７１﹒９２元後反覆下跌，１１月初低見２４７﹒６元後重展

升浪，累積最大跌幅超過４７％，而且股價迫近２００周移動平均線時止跌回升，我不知道歷史

會否重演，但目前或許是中展線吸納良機，現價才造淡值博率一般，耐心等待周線圖出現突破形

態的陽燭才介入應有作為，後市以５５０元為首個主要阻力，５９８元阻力更大。騰訊將於８月

１８日公布業績，且看能否扭轉股價今年以來的跌勢！在風險控制方面，一旦股價收低於４００

元，投資者仍應考慮先行止蝕，再作部署。《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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