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即市新聞

05/08/2021 15:36

《講股論勢－鄭廣復》騰訊兩大技術指標，支持中長線上升觀點

　　《講股論勢》近期內地監管之聲，加上傳言外資沽貨散水，弄得港股一片風聲鶴唳！以為５
月不窮６月不絕下，７月理應扶搖直上，衝破３萬關！結果，臨近６月期結前，恆指又一次升至
近期橫行區頂，待結算後再度下跌，而且今次跌勢較前兩次更猛更深，並失守所謂「牛熊分界線
」的２５０天移動平均線，在７月２８日（期結前一天）插至最低２４７４８點後，淡友才願意
收手，平倉獲利，令恆指反彈至２６４２６點收市。
　　「股王」騰訊（００７００）當天亦跌至４２２元，終場反彈至４４７﹒２元收市，翌日裂
口高開高收於４９２元。本以為在期指結算後，淡風已過，無奈樹欲靜而風不息（監管之風），
《經參報》的「精神鴉片」四字真言，劍指盈利貢獻最大的網絡遊戲《王者榮耀》，令騰訊股價
雪上加霜，８月３日裂口低開後再插至４３４元。
　　翌日騰訊旗下《王者榮耀》發布健康系統升級公告，表示為進一步加大對未成年人的保護力
度，將升級健康系統規則，未滿１２周歲的用戶無法進行遊戲充值，而未成年用戶每日２２時至
次日８時禁玩，而在國家法定節日假日，每日限玩２小時，其他時間每日限玩１小時。周三騰訊
股價反彈至最高４６９﹒８元，收報４５６﹒８元，今早高見４６４﹒４元後再度下跌，最低曾
見４３２﹒６元，跌幅近５％。

＊２００周線具反磁力作用＊

　　技術上看，騰訊股價很大機會已經短期見底，並再次展開中長期升浪！短線而言，技術性雙
底形態明顯，若從周線圖觀察，留意２００周移動平均線（４２９﹒７７），自騰訊上市以來，
股價僅在最新兩周曾試穿該線，此前股價多跌近該線均見「反磁力作用」，而且自２００９年以
來，騰訊股價走勢維持一浪高於一浪形態，周線圖９　ＲＳＩ亦僅在本周及２０１８年１０月
２６日當周低見２０的嚴重超賣水平，加上從今年２月高位７７３﹒９元跌至上周低位４２２元
，跌幅達超過４５％，目前跌幅與走勢皆與２０１８年時極之相似。
　　騰訊在２０１８年２月高見４７１﹒９２元後反覆下跌，１１月初低見２４７﹒６元後重展
升浪，累積最大跌幅超過４７％，而且股價迫近２００周移動平均線時止跌回升，我不知道歷史
會否重演，但目前或許是中展線吸納良機，現價才造淡值博率一般，耐心等待周線圖出現突破形
態的陽燭才介入應有作為，後市以５５０元為首個主要阻力，５９８元阻力更大。騰訊將於８月
１８日公布業績，且看能否扭轉股價今年以來的跌勢！在風險控制方面，一旦股價收低於４００
元，投資者仍應考慮先行止蝕，再作部署。《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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