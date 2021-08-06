《缸邊麗評－熊麗萍》騰訊處監管風眼，只宜伺位中長線部署

《缸邊麗評》繼２０１７年官方媒體直接批評騰訊（００７００）旗下「王者榮耀」陷害人

生，過度沉溺令孩子在精神及身體上被過度消耗之後，集團又再一次面對官方媒體的批評，而措

辭更為嚴厲。筆者認為今次中央政府以全方位方式改善青少年心態及生活環境，這一輪騰訊面對

網絡遊戲監管的影響，並非短期可解決。



＊重拳監管影響深遠＊



今次《新華社》旗下《經濟參考報》對網絡遊戲的批評的文章發表，更為嚴厲，一度被抽起

，但之後再將文章恢復上線，只是將標題改為「網絡遊戲長成數千億產業」，刪除了鴉片、電子

毒品等字眼，而主調並沒有改變。集團去年年報顯示，騰訊的增值服務（包括社交網絡及網絡遊

戲）是主要收入來源，２０２０年集團網絡遊戲收入達１５６１億元人民幣，佔集團收入的三分

一，網絡遊戲產業政策對騰訊業務及收益影響甚為明顯。

雖然騰訊亦迅速宣布收緊限制措施，推出「雙減、雙打及三提倡」，限制未滿１２歲小童在

遊戲內消費；但由於今次是配合內地「三孩政策」及青少年身心健康發展相關，中央政府料非著

眼於短期監管網絡遊戲的成績，而是要糾正及解決青少年及社會問題。因此，筆者估計除了限制

青少年參與之外，監管機構下一階段又會否放慢審批遊戲版號，又或在遊戲內容方面監管規範，

令遊戲的趣味性減低，這又會否影響遊戲玩家的參與，以及整個產業發展的增長，大家仍需密切

留意。



＊４２２元非真正支持＊



另一方面，集團亦有不少社交平台的業務（例如針對粉絲文化），亦是近期監管的風眼，集

團短期內仍要與內地監管機構摸着石頭過河。騰訊股價由今年初歷史高位７７４元下跌近期低位

４２２元，跌幅４５％（２０１８年監管機構暫停發放電子遊戲版號，騰訊股價亦由２０１８年

初的４７０元下降至１０月的２４７元左右，跌幅達４６％），調整幅度與２０１８年相近。然

而，今次遊戲收緊政策料較嚴厲，早前股價４２２元料非真正支持；但若作為中長線投資，亦可

在４００－４２０元分段吸納。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者沒有持有上述股份



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