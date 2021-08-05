《鍾之日記》官媒四處點火，騰訊快手重挫

《鍾之日記》８月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地監管「遍地開花」，官媒出文抨擊目標由互聯網平台、網遊擴展至電子煙、白酒、生長

激素甚至咖啡。內地疫情亦「遍地開花」，昨日新增６２宗是本土病例，涉及７個省市，江蘇佔

最多有４０宗，北京有３宗。至今已有１７個省份出現本土病例，高風險地區有５個，中風險區

１６７個。國務院派出２０個工作組，督導重點口岸城市排查堵塞漏洞，強化外防輸入和突發疫

情處置。

香江魚缸昨日（４日）彈升，今日反覆向下，收市跌逾兩百點抹去昨日升幅。恆指低開３６

點後一度拗腰倒升，見２６５６９點全日高，之後又告回軟，收市報２６２０４點，跌２２１點

或０﹒８４％。大市全日成交額１６１７﹒４６億元。

滬深兩市周四走勢反復，今早顯著低開後，地產、保險股罕見拉漲，帶動滬綜指半日倒升收

市；午後券商、釀酒股跌幅擴大，滬綜指無力維持升勢，全日跌０﹒３１％，報３４６６﹒５５

點，軟件、互聯網等板塊持續疲弱，創業板指數更走低０﹒８６％。人行今收水２００億元人民

幣，兩市全日成交額１２９０９億元，與上一交易日相若，成交連續１２個交易日破萬億元。外

資通過陸股通流走１９﹒７億元，結束連續六日淨流入。





＊憂失稅收優惠科網股軟，３８億股解禁快手挫一成半＊



官媒《證券時報》刊登評論文章稱，過去，遊戲行業作為軟件服務業享受稅收優惠，而現在

這些軟件產業已發展起來，具有相對優勢，政府就沒有必要再繼續給予產業扶持。遊戲企業應承

擔更多的社會責任，除了保護青少年，做好遊戲內容外，還可以在稅收上回饋社會，遊戲公司稅

收方面應該和其他產業持平。對此，遊戲產業應該做好心理準備。

憂監管將加重行業徵稅，科網股普遍腳軟，即使確認恢復內地微信新用戶註冊的騰訊

（００７００）再跌３﹒９％，小米（０１８１０）跌２﹒１％，美團（０３６９０）跌

１﹒１％，京東（０９６１８）跌１﹒４％，百度集團（０９８８８）跌１﹒６％，嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌３﹒２％。

快手（０１０２４）上市滿６個月，今日合計有逾３８億股快手股份解禁，相當於總股本近

９５％，快手股價沒有最低只有更低，跌穿１００元關口，又創上市新低跌一成半，收報

８９﹒１元，最新市值已跌穿４０００億元，較高位累跌近８成。

另外，阿里巴巴（０９９８８）及騰訊考慮互相開放生態系統及服務，有新進展。脈脈平台

上有一位認證為網易雲音樂項目經理的用戶表示，阿里巴巴內部人士向其證實淘寶８８ＶＩＰ將

於９月接入ＱＱ音樂，進一步加大關聯。雖然雙方均未對此事發表正面回應，但阿里ＣＥＯ張勇

昨日首度公開承認：將按照政府要求，與其他平台一起面向未來，相向而行。業界將其解讀為與

騰訊進一步建立合作以及互通關係。



＊官媒籲警惕電子煙風險，思摩爾受壓＊



霧芯科技公布成功註冊電子煙試驗後，內地官媒隨即發布文章指，電子煙裹著「絢爛外衣」

，警惕產品流向未成年人的風險，應進一步加大對向未成年人銷售電子煙的打擊力度。

繼網絡遊戲之後，在未成年人保護主題下，電子煙亦成官媒示警的目標。霧芯美股股價周三

（４日）收跌半成，報４﹒６１美元，盤後再跌近２％。在港上市的電子煙股思摩爾

（０６９６９）亦承壓，全日跌１﹒９％，報３８﹒３元；中煙（０６０５５）挫近３％，報

１５﹒７元。

《新華社》發表題為《警惕電子煙流，向未成年人》調查報道稱，指發現即使中國政府已明

文規定各類市場主體不得向未成年人出售電子煙，但部分裹著「絢爛外衣」的電子煙依舊在向未

成年人群體滲透，一些潛藏的風險也值得警惕。

另外，科技部官網刊發的一篇題為《加拿大一項研究表明部分癌症和飲酒有關》的文章引發

輿論關注，原因是文中援引研究人員的觀點指出，酒精是全球癌症的主要原因。酒股再跌，貴州

茅台（滬：６００５１９）軟逾１％。銀基（００８８６）跌近３％，百威（０１８７６）跌１

﹒６％。





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