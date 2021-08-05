《投資心得－潘鐵珊》百勝中國業務續理想增長，消費升級推新發展

《投資心得》百勝中國－Ｓ（０９９８７）發布二季度業績，總收入為２４﹒５億美元，同

比增加２９％；淨利潤為１﹒８１億美元，同比增加３７％，經調整淨利潤為１﹒８５億美元，

同比增加３６％，預計年度新開門店數從１０００家增加至１３００家，並將資本支出由年初預

計的６億美元上調到７億至８億美元，進一步投資於科技和基礎設施。



＊數字會員逾３億，必勝客有望成另一增長引擎＊



百勝中國的數字會員和外賣業務持續增長。截至６月底，肯德基及必勝客的會員計劃合計擁

有超過３﹒３億會員，第二季度，會員銷售額約佔系統銷售額的６１％，外賣收入約佔肯德基和

必勝客公司餐廳收入的３０％，較去年同期上升約１個百分點；數字訂單（包括外賣訂單、手機

下單及自助點餐機訂單）約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的８５％。

肯德基業績繼續穩健增長的同時，另一品牌必勝客表現卓越，同店銷售額同比增加１１％、

系統銷售額增加１６％、門店利潤率達到１３﹒１％、經營利潤同比翻番達到３９００萬美元，

有望成為集團業績另一個增長引擎。



＊積極布局咖啡市場，客流量料進一步向好＊



隨著國內消費升級，百勝中國亦積極布局咖啡市場，並取得了良好的進展。第二季度，旗下

精品咖啡品牌ＣＯＦＦｉｉ＆ＪＯＹ的業務表現有顯著提升，單店銷售額比２０１９年同期翻番

，有相當數量的門店已經在二季度末實現了盈虧平衡。同時，由百勝中國與意大利Ｌａｖａｚｚ

ａ集團共同運營的Ｌａｖａｚｚａ咖啡店門店數量增加了兩倍，目前在國內已有１４家Ｌａｖａ

ｚｚａ咖啡門店。

百勝中國是世界知名快消餐飲股企業，擁有强大的供應鏈、物流管理優勢和標準化運營能力

，在龍頭及規模效益下，業務有望在疫情逐漸消退後率先較同業更快復甦，且在數字化、外賣和

下沉市場布局的策略下，利好肯德基、必勝客加速擴張，預計集團下半年的客流量將會進一步廣

泛向好，帶動集團盈利更上一層樓。百勝中國現價估值相對較低，且盈利能力高於平均水平，具

中長線投資價值。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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