《財金樂道－陳樂怡》恒指上行空間有限，２６８００阻力增強

《財金樂道》中資股的監管消息不絕，措施力度超出市場預期，投資者信心重創，預計短期

傾向觀望局勢，資金選擇性流入政策風險較低的主題，如碳中和、高端製造。港股通南向資金連

續淨流出１２個交易日後，於本周三（８月４日）首次逆轉，後市能否進一步向上突破，則視乎

北水流入的持續性。

然而，中國製造業數據放緩，連同政治局會議上中方對經濟展望趨向審慎。變種病毒將成經

濟復甦的潛在風險。加上，港股進入業績期，焦點將會集中於企業表現上。預計恆指上行空間有

限，２６８００點附近阻力增強。



＊短期資金流向仍較有利美國＊



變種病毒加速傳播，不少地區新冠肺炎疫情均進一步惡化。然而，英國於７月中下旬解除社

交距離措施之後，現時在醫院接受治療的人數，只為年初高峰期的１５－２０％，反映疫情暫時

仍可控。預計疫苗接種率較高國家的經濟放慢的風險較低。

另一方面，美國第二季度國內生產總值增長６﹒５％。雖然未能達到市場預期的增長８﹒５

％，但主要是由於庫存下降。事實上，消費支出和商業投資分別以１１﹒８％和８％的強勁步伐

增長。短期資金流向仍較有利美國。

聯儲局議息會議結束，維持現有貨幣政策措施不變，主席鮑威爾指出，尚未在全面就業取得

實質進展，離目標還有一定距離。另一方面，鮑威爾承認通脹在未來數個月仍將高企，時間可能

比預期長。雖然鮑威爾繼續重申通脹高企與暫時性因素相關，長期通脹預期仍處於目標之內，但

他補充如通脹持續高於目標，聯儲局將動用一切工具應付。



＊鮑威爾或借傑克遜宣布縮表＊



此外，鮑威爾指出，聯儲局在這次會議中，首次深入討論縮減買債的時機及規模，但目前仍

沒有任何決定。總結而言，雖然鮑威爾仍表示將維持寬鬆貨幣政策，然而，鮑威爾對通脹展望的

言論明顯改變，為未來政策收緊留有空間。再加上鮑威爾表示在今次會議已有詳細討論縮減買債

，預期年內落實減少買債機會不低。投資者應留意對高估值的美股會否有影響。市場目前關注８

月下旬的ＪａｃｋｓｏｎＨｏｌｅ年會，估計鮑威爾有機會在此次會議上宣布縮表。

雖然美股季度業績普遍表現不俗，但公布業績後，企業股價表現參差。事實上，近日美股走

勢反覆，於大型科網股公布業績後，預期美股走勢更難測。另一方面，以中小型股為主的羅素

２０００指數，近期有所轉弱，落後於標普５００指數等主要指數。投資者或暫宜對美股持觀望

態度，標普５００指數主要支持仍於５０天平均線（４２９３點）。



＊創業板科創板仍是短期焦點＊



Ａ股近日走勢亦十分波動，其中滬深３００指數一度跌穿４９００點支持。相反，部分新經

濟板塊例如新能源以及半導體股，表現持續強勢，令深圳創業板以及上海科創板指數跑贏其他大

盤Ａ股指數。事實上，近日官媒多次維穩，以及人民銀行連續兩天注入市場流動性，預期Ａ股將

較受惠。預期Ａ股短期幅度內上落，創業板及科創板仍是短期焦點。

中國召開政治局會議，強調將保持流動性合理充裕。預計貨幣政策不會進一步收緊，並會有

更多逆周期措施出臺，包括加大財政支出及專項債發行。此外，會議提到，要有序實現碳達峰碳

中和，以及製造業升級。在中國下半年經濟增長壓力加劇的情況下，市場憧憬政府將出手支持基

建，同時建材股具備災後重建概念，帶動資金流入估值低殘的建材股，不過，由於行業增長較慢

，投資者只宜短線操作。



＊分注收集具加價能力消費股＊



相反，碳中和相關主題如電動車及可再生能源，增長空間龐大，並且具持續性，建議投資者

逢回調收集龍頭，包括吉利（００１７５）、比亞迪（０１２１１）、龍源電力（００９１６）

及信義能源（０３８６８）。

受累於變種病毒疫情升溫，加上通脹壓力，消費股近期走勢偏弱。然而，部分具加價能力的

消費企業已回落至估值合理的水平，可分注收集。其中，雖然百勝中國（０９９８７）第二季同

店銷售略遜預期，個別地區分店仍受防疫限制所影響，但全國開店步伐未有減慢，公司更上調開

店指引。同時，公司外賣訂單發展加快，品牌數字化取進展，有助提升效率及緩和疫情衝擊。由

於估值不高，股價下跌空間有限。另外，蒙牛（０２３１９）未來五年訂立積極的發展目標，收

入翻倍，面對原奶價格上升，公司將調高售價並拓展高價產品類別，以保護利潤，宜趁低吸納。

《凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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