《中國要聞》新華社：電子煙向未成年人滲透潛藏風險，應加大打擊

《經濟通通訊社５日專訊》據《新華社》調查報道，雖然國家已明文規定各類市場主體不得

向未成年人出售電子煙，但部分裹著「絢爛外衣」的電子煙依舊在向未成年人群體滲透，潛藏風

險值得警惕。報道引述天津市律師協會未成年人保護專業委員會主任付佳稱，應進一步加大對向

未成年人銷售電子煙的打擊力度。

報道指，近年來，電子煙作為一種新興的煙草消費品，尤其是一些電子煙標榜潮流與「健康

」，在年輕人中快速走紅。盡管從２０１８年開始，中國便針對電子煙行業出台了一係列監管措

施，包括禁止網上銷售電子煙等，２０１９年電子煙更是遭遇「全網下架」。在電商平台以「電

子煙」為關鍵詞搜索，已無相關結果。但是一些個人微信賣家仍然在網上進行電子煙交易。大部

分門店都有線上銷售渠道，通過添加店鋪微信就可以進行線上交易。同時，品牌授權店對未成年

人購買電子煙的管理大多數較為鬆散，一些開在校園周邊的小超市也暗藏風險。

電子煙對未成年人健康的侵害還在繼續。中國疾病預防控制中心發布的２０１９年中國中學

生煙草調查結果顯示，２０１９年初中學生聽說過電子煙的比例為６９﹒９％，電子煙使用率為

２﹒７％，與２０１４年相比，分別上升了２４﹒９個百分點和１﹒５個百分點。（ｅｗ）

