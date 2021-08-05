  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2021 08:26

《中國要聞》新華社：電子煙向未成年人滲透潛藏風險，應加大打擊

　　《經濟通通訊社５日專訊》據《新華社》調查報道，雖然國家已明文規定各類市場主體不得
向未成年人出售電子煙，但部分裹著「絢爛外衣」的電子煙依舊在向未成年人群體滲透，潛藏風
險值得警惕。報道引述天津市律師協會未成年人保護專業委員會主任付佳稱，應進一步加大對向
未成年人銷售電子煙的打擊力度。
　　報道指，近年來，電子煙作為一種新興的煙草消費品，尤其是一些電子煙標榜潮流與「健康
」，在年輕人中快速走紅。盡管從２０１８年開始，中國便針對電子煙行業出台了一係列監管措
施，包括禁止網上銷售電子煙等，２０１９年電子煙更是遭遇「全網下架」。在電商平台以「電
子煙」為關鍵詞搜索，已無相關結果。但是一些個人微信賣家仍然在網上進行電子煙交易。大部
分門店都有線上銷售渠道，通過添加店鋪微信就可以進行線上交易。同時，品牌授權店對未成年
人購買電子煙的管理大多數較為鬆散，一些開在校園周邊的小超市也暗藏風險。
　　電子煙對未成年人健康的侵害還在繼續。中國疾病預防控制中心發布的２０１９年中國中學
生煙草調查結果顯示，２０１９年初中學生聽說過電子煙的比例為６９﹒９％，電子煙使用率為
２﹒７％，與２０１４年相比，分別上升了２４﹒９個百分點和１﹒５個百分點。（ｅｗ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/08/2021
阿里巴巴季績符預期　加碼回購　一文看清大行目標價
中國故事04/08/2021
《神州經脈》財新服務業PMI大勝預期　A股集體收升惟成交續縮
財經熱話04/08/2021
理紙業績理想增派息 股價飆升突破250天線
財經熱話04/08/2021
《古臣雙周記－古臣》港股Ｃｈｏｋ爆睇唔透! 穩坐收息股安心搵銀
財經熱話04/08/2021
【放電做運動】內地再谷體育產業　李寧最吸金　惟分析籲吼特步
FOCUS04/08/2021
【FOCUS】監管重拳終極目標　劍指取代美國秩序
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金