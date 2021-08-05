《思前想後－郭思治》恒指仍處各組平均線之下，後市或再度試底

《思前想後》整個７月份之股市幾近由頭跌到尾，恆指是由２日之高位２８８５９點跌至２

７日低位２４７４８點，即月內累計之跌幅共達４１１１點，由於跌幅偏促，故在技術超賣下出

現反彈，而恆指亦伺機反彈至２９日之高位２６３３５點，即大市已回升１５８７點，相對月內

之跌幅為４１１１點計，即大市已反彈跌幅之３８﹒６０％，論幅度該已不算少，值得留意的是

，大市雖已明顯反彈，惟恆指卻依然處身於各組常用的平均移動線之下，即是說，整個大市於形

態上仍然屬反覆欲試低位的格局，嚴格而言，一日恆指仍未能成功重越１０天線（約在２６３３

６點左近），技術上仍未算真正的回穩，一旦沽壓再現，大市又會再重陷反覆欲試底或尋底之中

。



＊新經濟股續受壓，資金審慎或仍有不理性拋售＊



一眾新經濟股仍持續受壓，如騰訊（００７００）、美團點評（０３６９０）及阿里巴巴

（０９９８８）等均仍見沽壓，影響所及，其他如嗶哩嗶哩（０９６２６）、京東（０９６１８

）及網易（０９９９９）亦同樣受壓，至於快手（０１０２４）更跌穿招股價１１５元，照目前

之形勢看，可能連１００元之支持亦將受考驗，由於一眾新經濟股持續受壓，當對大市帶來頗負

面之影響，至低限度資金定必會較審慎，即使股價已身處較低處，惟亦不會貿然入市，再者，在

股價不斷下跌之中，最後多會引來不太理性之拋售，正是愈跌愈易出現恐慌。



＊舊經濟股表現較穩，惟乏憧憬未能吸引資金＊



相對而言，舊經濟股之表現較穩定，如友邦（０１２９９）、滙控（００００５）、中移動

（００９４１）、港交所（００３８８）及一眾內銀股等之走勢均算優於大市，但由於舊經濟股

沒有太多憧憬，故即使表現相對較穩，惟仍未能吸引太多資金作部署，再看，內需板塊已明顯轉

弱，如青島啤酒（００１６８）及華潤啤酒（００２９１）等均已進入中期調整之弱態，另安踏

（０２０２０）、李寧（０２３３１）、特步（０１３６８）及３６１度（０１３６１）等亦已

開始進入中期調整中，唯獨汽車板塊仍有資金追捧，如比亞迪（０１２１１）、長城汽車

（０２３３３）及吉利（００１７５）等之走勢均優於大市，衹是在大市持續受壓下，擔心升勢

會漸受規限，值得留意的是，受雨災所衝擊，相信內地不少基建需重啟，故一眾水泥股近期明顯

轉強，如中國建材（０３３２３）、海螺水泥（００９１４）及華潤水泥（０１３１３）等近周

表現已明顯轉強。

拉闊一點看，今年大市自２月１８日高位３１１８３點開始之回落，至７月２７日低位

２４７４８點止計，累積跌幅共達６４３５點，以年度計，此波幅該衹屬一般，故大市如持續受

制於各組常用之平均移動線之下，擔心後市仍會再度試底，故目前宜盡量保留實力，靜待另一次

中期低吸良機，至於持貨偏重者則需衡量個人的持貨能力及能耐，即是說風險管理該做妥。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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