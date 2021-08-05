  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2021 09:05

《思前想後－郭思治》恒指仍處各組平均線之下，後市或再度試底

　　《思前想後》整個７月份之股市幾近由頭跌到尾，恆指是由２日之高位２８８５９點跌至２
７日低位２４７４８點，即月內累計之跌幅共達４１１１點，由於跌幅偏促，故在技術超賣下出
現反彈，而恆指亦伺機反彈至２９日之高位２６３３５點，即大市已回升１５８７點，相對月內
之跌幅為４１１１點計，即大市已反彈跌幅之３８﹒６０％，論幅度該已不算少，值得留意的是
，大市雖已明顯反彈，惟恆指卻依然處身於各組常用的平均移動線之下，即是說，整個大市於形
態上仍然屬反覆欲試低位的格局，嚴格而言，一日恆指仍未能成功重越１０天線（約在２６３３
６點左近），技術上仍未算真正的回穩，一旦沽壓再現，大市又會再重陷反覆欲試底或尋底之中


＊新經濟股續受壓，資金審慎或仍有不理性拋售＊
　
　　一眾新經濟股仍持續受壓，如騰訊（００７００）、美團點評（０３６９０）及阿里巴巴
（０９９８８）等均仍見沽壓，影響所及，其他如嗶哩嗶哩（０９６２６）、京東（０９６１８
）及網易（０９９９９）亦同樣受壓，至於快手（０１０２４）更跌穿招股價１１５元，照目前
之形勢看，可能連１００元之支持亦將受考驗，由於一眾新經濟股持續受壓，當對大市帶來頗負
面之影響，至低限度資金定必會較審慎，即使股價已身處較低處，惟亦不會貿然入市，再者，在
股價不斷下跌之中，最後多會引來不太理性之拋售，正是愈跌愈易出現恐慌。

＊舊經濟股表現較穩，惟乏憧憬未能吸引資金＊
　
　　相對而言，舊經濟股之表現較穩定，如友邦（０１２９９）、滙控（００００５）、中移動
（００９４１）、港交所（００３８８）及一眾內銀股等之走勢均算優於大市，但由於舊經濟股
沒有太多憧憬，故即使表現相對較穩，惟仍未能吸引太多資金作部署，再看，內需板塊已明顯轉
弱，如青島啤酒（００１６８）及華潤啤酒（００２９１）等均已進入中期調整之弱態，另安踏
（０２０２０）、李寧（０２３３１）、特步（０１３６８）及３６１度（０１３６１）等亦已
開始進入中期調整中，唯獨汽車板塊仍有資金追捧，如比亞迪（０１２１１）、長城汽車
（０２３３３）及吉利（００１７５）等之走勢均優於大市，衹是在大市持續受壓下，擔心升勢
會漸受規限，值得留意的是，受雨災所衝擊，相信內地不少基建需重啟，故一眾水泥股近期明顯
轉強，如中國建材（０３３２３）、海螺水泥（００９１４）及華潤水泥（０１３１３）等近周
表現已明顯轉強。　
　　拉闊一點看，今年大市自２月１８日高位３１１８３點開始之回落，至７月２７日低位
２４７４８點止計，累積跌幅共達６４３５點，以年度計，此波幅該衹屬一般，故大市如持續受
制於各組常用之平均移動線之下，擔心後市仍會再度試底，故目前宜盡量保留實力，靜待另一次
中期低吸良機，至於持貨偏重者則需衡量個人的持貨能力及能耐，即是說風險管理該做妥。
《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/08/2021
阿里巴巴季績符預期　加碼回購　一文看清大行目標價
中國故事04/08/2021
《神州經脈》財新服務業PMI大勝預期　A股集體收升惟成交續縮
財經熱話04/08/2021
理紙業績理想增派息 股價飆升突破250天線
財經熱話04/08/2021
《古臣雙周記－古臣》港股Ｃｈｏｋ爆睇唔透! 穩坐收息股安心搵銀
財經熱話04/08/2021
【放電做運動】內地再谷體育產業　李寧最吸金　惟分析籲吼特步
FOCUS04/08/2021
【FOCUS】監管重拳終極目標　劍指取代美國秩序
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金