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05/08/2021 08:54

【新冠肺炎】全國昨增６２宗本土確診，江蘇再增４０宗北京３宗

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家衛健委公布，昨日（４日）全國報告新增確診８５宗新型冠
狀病毒肺炎病例，其中６２宗本土病例，４０宗在江蘇，湖南９宗，北京３宗，山東３宗，河南
３宗，雲南３宗，湖北１宗。此外，新增無症狀感染５４宗，其中３２宗為本土病例，河南２２
宗，湖南７宗，山東２宗，重慶１宗。昨日無新增死亡病例，新增２宗疑似病例；新增治癒出院
４０宗。
　　其中，北京市新增３宗京外關聯本地新冠肺炎確診病例（昨日已通報），無新增疑似病例和
無癥狀感染者；無新增境外輸入確診病例、疑似病例，新增１宗境外輸入無癥狀感染者。
　　江蘇新增本土新冠肺炎確診病例４０宗（南京市報告４宗，揚州市報告３６宗），２２宗為
輕型，１６宗為普通型，２宗為重型。
　　而河南省新增本土確診病例３宗（鄭州市３宗）；新增本土無症狀感染者２２宗（鄭州市２
１宗、駐馬店市宗）；無新增疑似病例。７月３１日至今，累計報告本土確診病例２０宗，本土
無症狀感染者９４宗。
　　截至８月３日２４時，全國累計確診病例最新數字為９３３７４宗。累計死亡人數維持４６
３６人；現有確診病例１２８５宗，２宗疑似病例；累計治癒出院病例８７４５３宗。目前尚在
醫學觀察５２７名無症狀感染者，其中１５０人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例７５５２宗，累計治癒出院病例６８４７宗。現有確診病例７０５宗
　，現有２宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７８０１宗。其中，香港１１９９６宗（１１７２１人
出院，２１２人死）；澳門６３宗（５４人出院）；台灣１５７４２宗（１２９５７人出院，
７９１死）。（ｃａ）

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