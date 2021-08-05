《輪證高清－孫明哲》資金積極部署騰訊好倉，現時下一步應如何？

《輪證高清》科網股是近日市場的焦點，股價回落同時見資金積極流入，以截至本周二

（３日）的１０個交易日計，有約３﹒９億元流入騰訊（００７００）好倉，是最多資金流入的

個股，股價在這段期間由５４０元以上急速回落，累積下跌接近２０％，可見大量資金希望在股

價回落時博反彈。投資者現階段如希望部署騰訊好倉需要注意什麼呢？又有什麼風險要特別留意

？

首要風險當然是股價方向的變動，在此投資者就要留意股份的消息或技術走勢，多作分析。

在產品選擇方面，投資者亦應該從風險出發，在可控及可接受的風險範圍之中尋求較高的潛在回

報。

計劃部署牛熊證首要留意產品的收回價，股價波動令牛熊證的收回風險大大提高，在選擇時

宜以較遠收回價產品作部署，以控制收回風險。另外，早前資金積極流入亦令部分產品累積至高

街貨，這類產品在股價反彈時或出現較大的沽壓，有機會影響表現，選擇時宜避開高街貨產品，

選擇較新上市、低街貨證。

至於認購證投資者，要特別注意產品的條款，兩周前股價還在５４０元水平之上，當時行使

價６００元的產品是條款合適，但現時股價於４５０元附近，投資者就不應該再選擇行使價

６００元以上的價外證，發行商在這兩周積極發行條款更合適的產品，投資者應該重新審視條款

，以這批較新、較「生面口」產品為目標，從中選擇條款較合適、低街貨證作部署。

投資者如經已持有行使價６００元或以上的價外證，現時宜再作檢討，考慮是否需要作出止

蝕，如考慮要繼續持有有兩大考量，第一不知道股價何時反彈，反彈勢頭又會否如上周般一瞬即

逝，如股價要待較長時間才反彈，時間值損耗會較明顯，第二是波幅風險，現時引伸波幅屬高水

平，一旦股價反彈，波幅極可能下跌，這類價外證對波幅變化敏感度高，到時出現不跟行的機會

極高，輪格都未必會跟隨股價反彈，因此投資者要了解繼續持有的風險，再次檢討策略。在此另

一個重要提醒是現時千萬不要溝貨，這類價外證風險極高，而且與潛在回報不對稱，就算是希望

加注都應該留意條款合適的產品，以股價於４５０元為例，就不應以行使價高於５５０元產品為

目標，較合適的是行使價５００元附近的選擇。市況隨時變化，投資者可根據股價，利用網站上

的認股證搜尋器，搜尋價外程度約１０％產品作部署。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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