【新冠肺炎】武漢市監局約談７家社區團購，確保疫情期間價格穩定

《經濟通通訊社５日專訊》武漢市市場監管局集體約談了７家社區團購經營者，強化行業主

體責任，７家社區團購經營者簽署了《承諾書》，確保疫情期間市場價格穩定。

據悉，武漢市市場監管局約談了興盛優選、十薈團、美團優選、橙心優選、多多買菜、盒馬

集市、每日優鮮等７家主要社區團購經營者。（ｊｔ）

