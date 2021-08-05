【新冠肺炎】武漢市監局約談７家社區團購，確保疫情期間價格穩定

《經濟通通訊社５日專訊》武漢市市場監管局集體約談了７家社區團購經營者，強化行業主
體責任，７家社區團購經營者簽署了《承諾書》，確保疫情期間市場價格穩定。
據悉，武漢市市場監管局約談了興盛優選、十薈團、美團優選、橙心優選、多多買菜、盒馬
集市、每日優鮮等７家主要社區團購經營者。（ｊｔ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|財經熱話04/08/2021
阿里巴巴季績符預期 加碼回購 一文看清大行目標價
|中國故事04/08/2021
《神州經脈》財新服務業PMI大勝預期 A股集體收升惟成交續縮
|財經熱話04/08/2021
理紙業績理想增派息 股價飆升突破250天線
|財經熱話04/08/2021
《古臣雙周記－古臣》港股Ｃｈｏｋ爆睇唔透! 穩坐收息股安心搵銀
|財經熱話04/08/2021
【放電做運動】內地再谷體育產業 李寧最吸金 惟分析籲吼特步
|FOCUS04/08/2021
【FOCUS】監管重拳終極目標 劍指取代美國秩序
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰