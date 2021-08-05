【新冠肺炎】台灣今日新增６宗本土確診，無新增死亡個案

《經濟通通訊社５日專訊》台灣今日新增１１宗新型肺炎確診個案，其中６宗本土病宗，及

５宗境外輸入個案。另外，無新增死亡個案。個案分布以新北市４宗為最多，其次為台北市及桃

園市各１宗。

根據台灣指揮中心公布數字，從５月１１日本土社區疫情開始，累積破１﹒４萬例本土病例

，超過７００宗死亡，而過去一個月來單日病例皆無超過百宗，整體疫情趨緩。（ｊｔ）

