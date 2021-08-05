  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2021 09:14

【加碼調控】杭州：非戶籍家庭限購範圍內社保滿四年方可限購一套

　　《經濟通通訊社５日專訊》杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布《關於進一
步加強房地產市場調控的通知》，進一步加強住房限購。一是規定落戶本市未滿５年的戶籍家庭
，在購房之日前２年起已在本市限購範圍內連續繳納城鎮社保滿２４個月，方可在本市限購範圍
內限購１套住房。二是規定非本市戶籍家庭，在購房之日前４年起已在本市限購範圍內連續繳納
城鎮社保或個人所得稅滿４８個月，方可在本市限購範圍內限購１套住房。
　　《通知》還進一步完善新建商品住房銷售管理。一是規定本市限購範圍內，新建商品住房項
目公證搖號公開銷售時，購房意向登記家庭數與公開銷售房源數的比例大於或等於１０：１的，
無房家庭、普通家庭分別按社保繳納月數從多到少排序，高層次人才家庭先按Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ人
才類別從高到低排序、同一類別人才再按社保繳納月數從多到少排序，以一定比例入圍公證搖號
等。
　　中指院周日（１日）發布百城新建住宅價格指數顯示，７月長三角區域市場表現較為活躍，
上海、江陰、金華等新建住宅價格環比漲幅居前列。社科院《房地產藍皮書２０２１》亦指，全
國房地產市場分化進一步加劇，一二線城市房價漲速要顯著快於三四線城市。（ｗｌ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/08/2021
阿里巴巴季績符預期　加碼回購　一文看清大行目標價
中國故事04/08/2021
《神州經脈》財新服務業PMI大勝預期　A股集體收升惟成交續縮
財經熱話04/08/2021
理紙業績理想增派息 股價飆升突破250天線
財經熱話04/08/2021
《古臣雙周記－古臣》港股Ｃｈｏｋ爆睇唔透! 穩坐收息股安心搵銀
財經熱話04/08/2021
【放電做運動】內地再谷體育產業　李寧最吸金　惟分析籲吼特步
FOCUS04/08/2021
【FOCUS】監管重拳終極目標　劍指取代美國秩序
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞櫻桃小丸子tote bag

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金