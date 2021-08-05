【加碼調控】杭州：非戶籍家庭限購範圍內社保滿四年方可限購一套

《經濟通通訊社５日專訊》杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布《關於進一
步加強房地產市場調控的通知》，進一步加強住房限購。一是規定落戶本市未滿５年的戶籍家庭
，在購房之日前２年起已在本市限購範圍內連續繳納城鎮社保滿２４個月，方可在本市限購範圍
內限購１套住房。二是規定非本市戶籍家庭，在購房之日前４年起已在本市限購範圍內連續繳納
城鎮社保或個人所得稅滿４８個月，方可在本市限購範圍內限購１套住房。
《通知》還進一步完善新建商品住房銷售管理。一是規定本市限購範圍內，新建商品住房項
目公證搖號公開銷售時，購房意向登記家庭數與公開銷售房源數的比例大於或等於１０：１的，
無房家庭、普通家庭分別按社保繳納月數從多到少排序，高層次人才家庭先按Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ人
才類別從高到低排序、同一類別人才再按社保繳納月數從多到少排序，以一定比例入圍公證搖號
等。
中指院周日（１日）發布百城新建住宅價格指數顯示，７月長三角區域市場表現較為活躍，
上海、江陰、金華等新建住宅價格環比漲幅居前列。社科院《房地產藍皮書２０２１》亦指，全
國房地產市場分化進一步加劇，一二線城市房價漲速要顯著快於三四線城市。（ｗｌ）
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