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即市新聞

05/08/2021 09:36

【聚焦人幣】人幣中間價一周低，即期開市貶５２點報６﹒４６７１

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６９１，較
上個交易日跌３６點子，實現兩連貶，創７月２９日以來一周新低。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開５２點子，報６﹒４６７１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４６１９。
　　華僑銀行最新點評稱，儘管人民幣穩定，但近期人民幣潛在的積極因素開始淡化，一方面中
美利差有所收窄，另一方面市場對中國央行的降準預期越發強烈，這些可能令人民幣承壓。
（ｊｔ）

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