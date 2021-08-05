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05/08/2021 15:50

【大國博弈】外交部：美國向台灣售武干涉中國內政，已提嚴正交涉

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國拜登政府批准上任至今首筆對台軍售，價值達７﹒５億美元
，當中包括４０輛新型Ｍ１０９自行榴彈砲，以及近１７００套可把砲彈改造成ＧＰＳ制導炸彈
的套件。《彭博》分析指，今次交易規模不算特別大，武器亦不尖端。對此，中國外交部發言人
今日回應表示，美國向台灣出售武器，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，違背國際法和
國際關係基本準則，更違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八．一七」公報規定，向
「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，已向
美方提出嚴正交涉。
　　中方敦促美方重信守諾，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和
美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計劃，以免進一步損害中美關系和台海和平穩定。中方將
根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。
　　美國國防安全合作署（ＤＳＣＡ）稍早強調，本次軍售案是基於台灣關係法，將使台灣軍隊
持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計劃有助於提高
台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。（ｗｌ）

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