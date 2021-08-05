【ＦＯＣＵＳ】中國增長下調潮初現，Ｌａｍｂｄａ變種在路上

【ＦＯＣＵＳ】疫情燒不盡，變種吹又生。毒性較原始病毒高出千倍的Ｄｅｌｔａ變種肆虐

全球，不單抗疫防線固若金湯的內地、澳門相繼失守，疫苗接種率逾半的以色列、美國同錄新增

確診強勁反彈。

眼見中國重新收緊防控措施，暑假消費旺季遭當頭冷水，一波增長預測下調潮悄現牆角；而

德國領銜的中美日等新出口訂單指數齊錄下行，恐顯示全球經濟正在放緩。更憂心的是，對疫苗

抗體更具耐受性的Ｌａｍｂｄａ變種或正在路上。



＊從嚴從緊防控，暑假消費旺季遭當頭冷水＊



因南京祿口機場失守而入侵的Ｄｅｌｔａ變種病毒，短短半個月已令內地至少１５省重燃本

土病例。超長傳播鏈蔓延首都北京乃至殃及澳門，早前千辛萬苦「清零」的武漢亦再啟千萬人口

全民檢測。

本土疫情多點爆發，國務院副總理孫春蘭周三（４日）要求「從嚴從緊」落實各項防控措施

之下，內地多省要求民眾「非必要不出省、不離市」，旅遊景點實施預約限流；交通部宣布暫停

中高風險地區所在城市的跨城公交；北京地鐵亦從今早開始，在高峰時間對部分車站採取限流。

投行野村就預計，內地重祭自去年春季以來最嚴厲防疫措施，對經濟增長尤其是服務業有一

定程度影響，並下調中國今年增長預測由８﹒９％至８﹒２％。高盛同指，若限制措施實施一個

月，或令內地本季經濟增長減少０﹒７個百分點。再加上較早時ＩＭＦ已率先下調中國今年增長

預測由８﹒４％至８﹒１％，若此波疫情遍地開花繼續，更多增長預測下調料陸續有來。



＊東南亞製造業癱瘓，中日德出口指數下行＊



除了中國，疫苗接種率逾半的以色列、美國，最新單日確診雙雙反彈至年初以來最高。其中

，美國截至７月的Ｄｅｌｔａ變種病毒確診佔比達８０％－８７％，遠高於６月初的８％－１４

％；而以色列的感染者中，有半數接種過疫苗。白宮顧問福奇最新警告，美國未來單日確診或達

２０萬例。

發達國家以色列、美國尚且大反彈，接種率偏低的印尼、越南、菲律賓、泰國等地確診頻創

新高情況更是嚴峻，Ｄｅｌｔａ大爆發更拖累該地區從半導體到汽車的製造業產業陷入癱瘓。調

查顯示大多數東南亞經濟體的商業活動在７月大幅下降之外，出口在去年初受創最深的德國，連

同中國、美國、日本等國的新出口訂單指數齊錄下行，恐顯示全球經濟正在放緩。

更憂心的是，目前已在２９個國家出現的Ｌａｍｂｄａ變種，或較Ｄｅｌｔａ更麻煩。據東

京大學的最新研究，該變種的兩個刺突蛋白突變需要中和抗體提高１﹒５倍，換言之其或可逃脫

現有疫苗的免疫屏障。

Ｌａｍｂｄａ變種會否在未來６個月取代Ｄｅｌｔａ成為全球主流？當「等疫情結束」成為

世界上最遙遠的距離，小心下半年經濟增長寒風突至。

