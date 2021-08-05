《法證攻防－林恩》多運動，少打機

《法證攻防》繼中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作

業負擔和校外培訓負擔的意見》（「雙減「文件」），國務院發布《全民健身計畫（２０２１－

２０２５年）》。計畫提出到２０２５年，經常參加體育鍛煉人數比例由３７﹒２％提升至

３８﹒５％，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區１５分鐘

健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員２﹒１６名，帶動全國體育產業總規模達到５萬

億元等發展目標。希望營造全民健身社會氛圍，加大全民健身場地設施供給，廣泛開展全民健身

賽事活動，促進包括青少年等重點人群健身活動開展。體育用品股李寧（０２３３１）和安踏（

０２０２０）周三（４日）股價裂口高開，盤中一度升超過１２﹒３％和１０﹒４％。李寧股價

重上２０天線水平，安踏周二（３日）創上市新高１９１﹒９元。

就「雙減」文件中：科學利用課餘時間，引導學生合理使用電子產品，防止網絡沉迷的內容

。《經濟參考報》周二發表文章《「精神鴉片「竟長成千億產業》，論述網絡遊戲對未成年人的

影響。文章通過事例、調查、採訪和數據等，闡述網絡遊戲對未成年人的心理健康，身體素質，

社交風氣，家庭相處，時間管理等方面都帶來負面影響。互聯網普及廣，網絡遊戲滲透高，遊戲

市場增長快，相關政策雖不斷完善，但具體措施無法跟上網絡的發展。中國遊戲行業高度集中，

騰訊遊戲和網易遊戲市場份額高達５４﹒４６％和１５﹒２９％，騰訊遊戲２０２０年營業收入

高達１５６１億元，較排名第二的網易遊戲高出１０１５億元。文中提及的《王者榮燿》和《部

落沖突》均為騰訊旗下的遊戲。文章描述部分遊戲公司聘用大量專家專門研究玩家消費心理和心

理弱點，而且大力扶持電競產業的發展，給青少年網絡遊戲沉迷治理帶來巨大挑戰。騰訊（００

７００）股價周二一度大跌超過１０％，網易（０９９９９）最多跌１５﹒６８％。

相關文章後來被刪除。騰訊午後發布新措施，決定進一步加大未成年的保護力度，從

《王者榮耀》試點，逐步向全線遊戲推出」雙減、雙打、三提倡」的新措施。目前，內地要求嚴

格控制未成年人使用網絡遊戲時段時長，規定法定節假日每日不得超過３小時，其他時間每日不

得超過１﹒５小時。騰訊決定將節假日時間減少至２小時，非節假日減少至１小時。另外，未滿

１２周歲的未成年人禁止在遊戲內消費。打擊身份冒用和作弊行為，及未成年遊戲規管提出倡議

。港股臨收市前，《中新社》發表微評指：學校、遊戲廠商、家長等要多方合作，共同引導孩子

適度遊戲，相信，孩子的「榮耀」不止於遊戲。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

