《華峰論證－張華峰》香港證券業與家族辦公室的互惠互利合作

《華峰論證》近日我與證券業界參與由財經事務及庫務局與投資推廣署合辦的「香港證券業

界與家族辦公室交流會」，探討兩個行業未來的合作與發展。政府一直著力推動資產管理政策，

特首林鄭月娥在上一年度的施政報告中更提出一系列的優惠措施，吸引更多私募基金及家族辦公

室落戶香港，而立法會亦已通過《有限合夥基金條例草案》，便利了私募基金及創投基金在香港

成立和營運。同時，我作為《２０２１年有限合夥基金及商業登記法例（修訂）條例草案》委員

會主席，亦非常關注這個將會為香港財富管理行業帶來的新增長點。



近年亞洲的超高淨值人士數目及資產規模均持續增加，有投行報告都指出，亞洲區已經是全

球最多億萬富豪的區域，達到８３１人，佔全球總數３８％，單單是我們國家，億萬富豪就有

４１５人，總財富達１﹒７萬億美元，較２０１８年急升７１％。香港背靠祖國，一向已經是不

少內地高淨值人士落戶之地，加上粵港澳大灣區「跨境理財通」計劃啟動，更有利香港金融業吸

納大灣區高淨值人士的財富管理業務。香港作為國際金融中心及跨境資金樞紐，具備發展私募股

權投資基金及家族辦公室的獨特優勢。最重要的是，受惠於資產管理規模及投資活動的增長，其

他高增值專業服務需求也將相得益章，環環相扣將可惠及整個金融服務業。



＊國際化金融服務吸引大灣區高凈值人士＊



事實上，香港不論在資產管理人才、稅務環境、資本自由流動、金融機構集中度及與海外市

場接軌等方面，集合家族辦公室所需的投資環境。盡管香港近年出現黑暴、去年更經歷新冠疫情

及中美關係惡化，香港的制度優勢並未受到影響，在《國安法》和《完善選舉制度》推出之後，

本港政治經濟情況轉趨平穩，金融基礎建設包括企業ＥＳＧ的提升仍然具備優勢競爭力。證監會

早前亦公布２０２０年香港資產及財富管理業務的管理資產按年增加２１％，達到３４﹒９３萬

億元。



香港擁有背靠祖國，面向世界的獨特優勢，配合國家持續發展的「十四五」規劃。而香港是

大灣區城市群中具備全球商業網絡的成熟經濟體，在開拓大灣區家族辦公室行業有先行者的優勢

。值得留意，中國在全球超高淨值人士中錄得最強勁的年度增長，達９５９４位，美國和日本緊

隨其後。報告提到，中國超高凈值個人士的增長速度驚人，預計到２０２５年的十年間將增加２

４６％，這將成為香港在大灣區發展財富管理業務的增長動力。



＊為證券行業開拓新的業務來源＊



香港發展私募基金及家族辦公室勢必帶動本地相關專業服務的需求，而證券行業將會是其中

重要的一環。中小型證券行擁有豐富業務經驗、熟悉證監條例、風險管理、內部監控系統的合規

人員。雖然中小型證券公司沒有大型金融集團的資金規模優勢，但中小證券行勝在靈活變通，可

針對內地的富裕客戶群，提供更貼身的客製化資產管理服務。總括而言，本港發展私募股權投資

基金及家族辦公室有望為香港金融業注入增長動力，為證券服務行業帶來新的發展機會，各位同

業必定要強化自身的專業務水平，加強ＦＩＮＴＥＣＨ的資源投放，好好把握機遇。與此同時，

我亦希望政府能夠給予業界積極性的優惠政策，帶領我們金融服務業開拓大灣區市場，為業界謀

求更多發展機會。《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》



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