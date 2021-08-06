《陸言堂－陳永陸》市場似乎已成驚弓之鳥，艾德韋宣盈利前景佳

《陸言堂》港股本周持續反覆，尤其是新華社主管的《經濟參考報》的一篇文章，以「精神

鴉片」和「電子毒品」來形容網絡遊戲，一度令騰訊（００７００）等科網及遊戲股大跌，不過

隨著文章一度下架，並刪除「精神鴉片」等表述後再重新上載文章，並改題為《網絡遊戲長成數

千億產業》，市場才開始對騰訊的憂慮減少，港股亦穩定過來。



當然，市場一篇文章有如此大的反應，主因是近期中央對互聯網行業的監管審查有所收緊有

關，故此就算文章不代表中央的立場，甚至在網絡遊戲問題上對未成年用戶的保護，其實並不新

鮮，不過已足以令市場出現「恐慌」的情況。



不過，近日市場似乎已成為驚弓之鳥，對政策不斷的改變，有所防範，故此就算恆指已從低

位反彈超過１５００點，甚至短期的調整已經完成，不過這不代表恆指可以在短期內再重新上試

高位，因為投資者的信心是需要時間恢復。



＊艾德韋宣強化數字營銷業務＊



故此，一些不受政策因素影響的股份，可能是現在選股最重要留意的因素，其中艾德韋宣

（０９９１９）便是其中之一。充分把握中國經濟快速復甦的市場機遇，在２０２１年上半年取

得了跨越式發展。艾德韋宣業務涵蓋體驗營銷及公關服務、數字營銷及電商服務、ＩＰ運營等，

是大中華區服務奢侈品牌和時尚品牌最大的營銷集團，市場佔有率約７％，客戶包括

Ｂｕｒｂｅｒｒｙ、Ｃｈａｎｅｌ、Ｄｉｏｒ、Ｇｕｃｃｉ、Ｐｒａｄａ、ＬＶ等等。



艾德韋宣上半年實現營收３﹒８５億元（人民幣．下同），按年急升４３６﹒５％；同時實

扭虧為盈，淨利潤達３８５０萬元。雖然業績理想刺激股價大升，不過仍較招股價２﹒０２港元

低，而且由於預期市盈率只有約１０倍，較其他同業仍屬偏低水平，所以估值其實十分吸引。



而且為了把握中國快速增長的數字化商機，艾德韋宣宣布新增電商營銷及ＭＣＮ╱ＫＯＬ事

業部，提供全域電商服務，為品牌實現線上到線下營銷的無縫連接，以更加數據驅動及銷售導向

營銷的方式，提供有效的營銷解決方案，同時艾德韋宣與願景娛樂成立合資公司，共同提供抖音

ＫＯＬ直播業務和品牌抖音運營合夥人（Ｄｏｕｙｉｎ Ｐａｒｔｎｅｒ）業務。



由於願景為抖音平台中直播、遊戲、電商業務領先的ＭＣＮ機構，擁有簽約全品類ＩＰ超十

萬人，覆蓋服裝、美妝、劇情、搞笑等多類別短視頻內容，將產品利用抖音直播的形式進行銷售

，以銷售分成的方式形成廣告＋電商的商業流量閉環。截至７月３１日，合資公司已經完成超過

２０場明星直播，促成品牌ＧＭＶ超過一億，預計將有助提升艾德韋宣利潤能力。



由於上半年取得了理想的盈利表現，加上艾德韋宣在公司數字化戰略升級的加持，以及與願

景娛樂成立合資公司的明星直播業務快速增長，數字營銷業務進一步強化，在估值及盈利前景均

理想，絕對可以留意。《獨立股評人 陳永陸》



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