【香港政情】張達明對港大校委會決定感難過，已辭任委員

《經濟通通訊社５日專訊》校委會決定禁止所有上月７日，參與港大學生會評議會通過悼念
七一刺警案疑犯議案會議的學生，進入校園範圍及使用大學設施和服務，香港大學法律學院首席
講師張達明表示，對決定感到難過，昨晚（４日）已即時辭任港大校務委員會委員。
他認為學生的確做得不對，但經已道歉，大學應該是培育學生有錯能改的地方，而且本身有
紀律研訊程序，由紀律委員會聽取學生申辯下作決定。（ｈｙ）（ｚｚ）
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