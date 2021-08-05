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05/08/2021 10:22

【東京奧運】空手道女子個人形，港將劉慕裳晉級排名賽

　　《經濟通通訊社５日專訊》空手道女子個人形項目，港隊代表劉慕裳以分組賽第２名，排名
賽分兩組進行，每組首名晉身決賽，每組第２及第３名晉級銅牌戰。
　　裁判以「技術表現」及「運動表現」兩方面評分，港將劉慕裳演繹兩套套路，獲平均分
２６﹒１５分，取得小組第２名，可以晉級稍後的排名賽。兩組的２、３名共四名選手將交叉對
陣，爭奪銅牌戰。（ｙｙ）

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