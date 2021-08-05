【東京奧運】女子空手道個人形項目，港將劉慕裳黃昏爭銅

《經濟通通訊社５日專訊》東京奧運女子空手道個人形項目，港隊代表劉慕裳晉身銅牌戰，
比賽將於香港時間傍晚約６時４０分進行。
個人形項目排名賽分兩組進行，每組３名選手，首名晉身決賽，第２及第３名晉級銅牌戰。
劉慕裳在排名賽取得２６﹒４分，成績不及世界排名第一的西班牙珊齊絲，未能擠身金牌戰。（
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