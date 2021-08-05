九置：租金收入持續調整，料下半年租金仍有下行壓力

《經濟通通訊社５日專訊》九倉置業（０１９９７）主席兼常務董事吳天海表示，零售市場

最黑暗的時間已經過去，零售額亦見回升，但因去年基數相當低，如對比２０１９年則仍有差距

。

他指出，零售商在銷售增加及租金較低的情況下，業務會有好轉，但從業主的角度來看，相

關表現會出現滯後，而且零售租金下調，令過去兩年的新簽租約較舊租約便宜，而隨著更多舊約

完約，更多的新約令集團的租金收入有調整至新租約水平，而該調整至今未完成，因此集團下半

年的租金仍有下行壓力。

酒店業務方面，他直言只要一日未能通關，酒店業仍然辛苦，而選擇成為隔離酒店是一個另

類方法，但並不持久。另外，他指出，大部分酒店的成本已經控制至極限，一旦本港通關，酒店

業或面臨人手不足，因為已有很多人轉行，新人亦覺得前景不樂觀而不入行，以致難以在短時間

內招聘人手。



＊消費券帶動下８月或有意外驚喜＊



他又指出，消費券可帶動消費，派發首日適逢周日，加上近日本港運動員在東京奧運表現理

想，市民心情更好，市面氣氛亦更熱鬧，旗下的廣場人流、車流及消費亦見提升。不過，他強調

不能以短短幾日的表現來評估將來的情況，不過相信消費會持續上升，８月或會有意外驚喜，因

為有部分市民或會把７月的支出轉移至８月領取消費券後才使用，故整體對消費券效用仍然樂觀

。

對於派息政策方面，他表示，集團一直引用其方程式計算，派息減少屬「身不由己」，他解

釋，雖然集團轉虧為盈，但派息以基本盈利計算，期內該部分減少１５％，因此派息減少１４％

亦是合理。（ｓｌ）

