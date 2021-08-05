  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2021 17:50

九置：租金收入持續調整，料下半年租金仍有下行壓力

　　《經濟通通訊社５日專訊》九倉置業（０１９９７）主席兼常務董事吳天海表示，零售市場
最黑暗的時間已經過去，零售額亦見回升，但因去年基數相當低，如對比２０１９年則仍有差距

　　他指出，零售商在銷售增加及租金較低的情況下，業務會有好轉，但從業主的角度來看，相
關表現會出現滯後，而且零售租金下調，令過去兩年的新簽租約較舊租約便宜，而隨著更多舊約
完約，更多的新約令集團的租金收入有調整至新租約水平，而該調整至今未完成，因此集團下半
年的租金仍有下行壓力。
　　酒店業務方面，他直言只要一日未能通關，酒店業仍然辛苦，而選擇成為隔離酒店是一個另
類方法，但並不持久。另外，他指出，大部分酒店的成本已經控制至極限，一旦本港通關，酒店
業或面臨人手不足，因為已有很多人轉行，新人亦覺得前景不樂觀而不入行，以致難以在短時間
內招聘人手。

＊消費券帶動下８月或有意外驚喜＊

　　他又指出，消費券可帶動消費，派發首日適逢周日，加上近日本港運動員在東京奧運表現理
想，市民心情更好，市面氣氛亦更熱鬧，旗下的廣場人流、車流及消費亦見提升。不過，他強調
不能以短短幾日的表現來評估將來的情況，不過相信消費會持續上升，８月或會有意外驚喜，因
為有部分市民或會把７月的支出轉移至８月領取消費券後才使用，故整體對消費券效用仍然樂觀

　　對於派息政策方面，他表示，集團一直引用其方程式計算，派息減少屬「身不由己」，他解
釋，雖然集團轉虧為盈，但派息以基本盈利計算，期內該部分減少１５％，因此派息減少１４％
亦是合理。（ｓｌ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/08/2021
《神州經脈》疫情擴散各地全力補漏　監管大棒頻揮滬指收跌
財經熱話05/08/2021
憧憬基建加大水泥價回升 海螺潤泥中建材連日累漲逾一成
財經熱話05/08/2021
《講股論勢－鄭廣復》騰訊兩大技術指標　支持中長線上升觀點
財經熱話05/08/2021
【玻璃股非玻璃心】內地打壓平板玻璃價格漲　專家籲不用惆悵！
FOCUS05/08/2021
【FOCUS】中國增長下調潮初現　Lambda變種在路上
財經熱話05/08/2021
官媒稱應加大打擊電子煙 思摩爾跌逾半成後回穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金