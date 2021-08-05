【紓困措施】港府在防疫基金下撥出３﹒７７億支援旅遊及相關行業

《經濟通通訊社５日專訊》香港政府今日宣布會在「防疫抗疫基金」下撥出近３﹒７７億元

，向仍然深受新冠疫情打擊的旅遊和相關行業，以及跨境客運業提供特殊額外支援。所有符合上

一輪旅遊業額外支援計劃資格並獲批津貼的旅行代理商或從業員，均可受惠於新一輪特殊額外現

金津貼，無須重新提出申請，預計可於９月上旬開始發放首筆津貼。



＊首筆津貼預計９月上旬起發放＊



商務及經濟發展局局長邱騰華表示，疫情仍肆虐全球，跨境旅遊短期內仍難以恢復，考慮到

旅遊業面對的挑戰依然嚴峻，政府決定向相關行業提供一輪特殊額外資助，以繼續支援業界和從

業員渡過目前的難關。



＊料可惠及約１６００間旅行代理商＊



政府新一輪特殊額外現金津貼包括：（一）旅行代理商：僱用１０名或以下職員的旅行代理

商將會獲得劃一５萬元的津貼；僱用１１名或以上職員的旅行代理商，其津貼金額直接與其職員

數目掛勾，以每名旅行代理商職員５０００元津貼為計算基準；預計可惠及約１６００間旅行代

理商；（二）旅行代理商職員及主業為導遊及領隊的自由作業持證導遊及領隊：每名旅行代理商

職員及自由作業持證導遊及領隊將會獲發一次過７５００元津貼，預計可惠及約１﹒８４萬名人

士；及（三）以接載旅客為主的旅遊服務巴士司機：每名旅遊服務巴士司機將會獲發放一次過

３３５０元津貼，預計可惠及約３４００名司機。



＊跨境巴士車主可獲３萬元補貼＊



此外，政府會向跨境客運業提供下列進一步的財政支援：（一）跨境巴士：為每輛持牌跨境

巴士（包括口岸穿梭巴士）的登記車主提供一筆過３萬元的非實報實銷補貼，預計可惠及約

１５００輛跨境巴士；（二）跨境出租汽車：為每輛持牌跨境出租汽車的登記車主提供一筆過３

萬元的非實報實銷補貼，預計可惠及約６００輛跨境出租汽車；及（三）跨境渡輪：向每艘合資

格的跨境渡輪船隻的營辦商提供一筆過５０萬元的非實報實銷補貼，預計可惠及約８０艘跨境渡

輪船隻。（ｃｌ）

