  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/08/2021 15:18

【新冠肺炎】本港新增６宗確診，４３歲地盤工列源頭不明本地個案

　　《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至８月５日零時零分，本港新增６
宗新冠肺炎確診個案，包括４男２女，年齡介乎１６歲至７１歲，其中５宗屬輸入個案，餘下１
宗源頭不明本地個案，涉及住深水埗東廬大樓Ａ座的４３歲地盤男工
（個案編號：１１９９９）。至今本港個案累計１２００３宗（包括１２００２宗確診個案和一
宗疑似個案）。

＊輸入病例由愛爾蘭、柬埔寨、美國等地來港＊

　　５輸入個案患者，分別從愛爾蘭、柬埔寨、美國、泰國及俄羅斯抵港。他們曾在灣仔香港銅
鑼灣皇冠假日酒店、灣仔香港灣仔帝盛酒店和九龍城富豪東方酒店接受檢疫。

＊本地個案與復陽個案吻合＊

　　至於４３歲本地男患者沒有病徵，於８月２日經定期檢測提交的深喉唾液樣本結果呈初步陽
性，Ｃｔ值為３６至３８。病人於５月起根據定期檢測的規定所進行的檢測結果為陰性，他於８
月３日入院後的抗體檢測呈陽性反應。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心
認為該個案與早前未被確診的復陽個案吻合。
　　他分別於灣仔皇后大道東２４８號及肇堅里的地盤工作，最後上班日期為８月３日。為審慎
起見，該病人居住的大廈、工作處所及在潛伏期到訪過的地點已被納入強制檢測公告。曾於指定
時間逗留於相關地點的人士須於８月６日或之前接受強制檢測。
　　過去１４天（７月２２日至８月４日）累計報告２６宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/08/2021
《講股論勢－鄭廣復》騰訊兩大技術指標　支持中長線上升觀點
財經熱話05/08/2021
【玻璃股非玻璃心】內地打壓平板玻璃價格漲　專家籲不用惆悵！
FOCUS05/08/2021
【FOCUS】中國增長下調潮初現　Lambda變種在路上
財經熱話05/08/2021
官媒稱應加大打擊電子煙 思摩爾跌逾半成後回穩
財經熱話05/08/2021
海外短視頻App停運　股東禁售期屆滿　快手跌穿紅底關
開市Good Morning05/08/2021
林家亨：理想可現金抽惟長線不看好　料比亞迪?至300元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Bonus】賞你Decathlon電子禮品卡

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

全城狂賀港隊運動員東奧創佳績！【etnet Health Bonus】賞你維柏健webber naturals【健骨至尊500/400 (特強配方)】

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金