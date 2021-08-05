【新冠肺炎】本港新增６宗確診，４３歲地盤工列源頭不明本地個案

《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至８月５日零時零分，本港新增６

宗新冠肺炎確診個案，包括４男２女，年齡介乎１６歲至７１歲，其中５宗屬輸入個案，餘下１

宗源頭不明本地個案，涉及住深水埗東廬大樓Ａ座的４３歲地盤男工

（個案編號：１１９９９）。至今本港個案累計１２００３宗（包括１２００２宗確診個案和一

宗疑似個案）。



＊輸入病例由愛爾蘭、柬埔寨、美國等地來港＊



５輸入個案患者，分別從愛爾蘭、柬埔寨、美國、泰國及俄羅斯抵港。他們曾在灣仔香港銅

鑼灣皇冠假日酒店、灣仔香港灣仔帝盛酒店和九龍城富豪東方酒店接受檢疫。



＊本地個案與復陽個案吻合＊



至於４３歲本地男患者沒有病徵，於８月２日經定期檢測提交的深喉唾液樣本結果呈初步陽

性，Ｃｔ值為３６至３８。病人於５月起根據定期檢測的規定所進行的檢測結果為陰性，他於８

月３日入院後的抗體檢測呈陽性反應。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心

認為該個案與早前未被確診的復陽個案吻合。

他分別於灣仔皇后大道東２４８號及肇堅里的地盤工作，最後上班日期為８月３日。為審慎

起見，該病人居住的大廈、工作處所及在潛伏期到訪過的地點已被納入強制檢測公告。曾於指定

時間逗留於相關地點的人士須於８月６日或之前接受強制檢測。

過去１４天（７月２２日至８月４日）累計報告２６宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

