【企業盈警】映美控股（２０２８）料中期虧損最多１２５０萬人幣

《經濟通通訊社５日專訊》映美控股（０２０２８）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

介乎８００萬至１２５０萬元人民幣，比去年同期虧損２１５３萬元人民幣有所收窄。

該集團指，虧損下降主因總收入增加所致，受惠於今年新冠疫情減弱及市場恢復所致。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

