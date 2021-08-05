【企業盈警】新石文化（１７４０）料中期虧損最多３０００萬人幣

《經濟通通訊社５日專訊》新石文化（０１７４０）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

介乎２５００萬元（人民幣．下同）至３０００萬元，比去年同期虧損約６５０萬元有所擴大。

該集團指，虧損上升主因出任執行製作人及╱或非執行製作人的若干電視劇未能按照既定時

間表播放及╱或製作而導致收益減少，以及考慮到市場狀況及宏觀經濟環境，決定延遲投資新電

視劇，以及若干增加金融資產減值撥備。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

