瑞安房地產（２７２）擬分拆商業投資地產及物業管理業務主板上市

《經濟通通訊社５日專訊》瑞安房地產（００２７２）公布，正考慮可能分拆其商業投資地

產及物業管理及資產管理業務，並於主板獨立上市。倘進行可能分拆項目，將構成須遵守聯交所

證券上市規則第１５項應用指引。

該集團指，目前尚未決定是否進行可能分拆項目。可能分拆項目須取得相關監管機關的批准

及符合市況。（ｗｈ）

