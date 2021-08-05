【企業盈喜】冠轈（０１８７２）料中期賺６００萬坡元，升２９倍

《經濟通通訊社５日專訊》冠轈控股（０１８７２）公布，預期截至６月３０日止中期純利

約６００萬新加坡元，比去年同期純利約２０萬新加坡元升２９倍。

該集團指，純利增加乃主要由於客戶需求增加導致收益增加。此乃主要由於新加坡衛生部為

遏制ＣＯＶＩＤ－１９進一步擴散而實施安全距離措施，導致去年上半年關閉展廳超過兩個月，

而今年因新加坡疫情仍然受控，而從ＣＯＶＩＤ－１９帶來的不利影響中恢復。（ｗｈ）

