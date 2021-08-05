【企業盈警】霸王國際（１３３８）料中期虧損１４００萬人幣區間

《經濟通通訊社５日專訊》霸王國際（０１３３８）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

約１４００萬元人民幣區間，而去年同期虧損５３０萬元人民幣。

該集團指，期內淨虧損增加的綜合原因主要歸於線上收入預計將下降約６％，國內人力成本

、原材料成本及包裝材料成本均有明顯幅度的增加，以及為應對市場激烈的競爭以維持市場份額

，期內促銷推廣費用持續增加。

該集團預期於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

