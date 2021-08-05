【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４億人幣，轉買騰訊沽李寧

《經濟通通訊社５日專訊》恆指低開３２點，報２６１６１點。最高升４５６點報
２６６５０點，最低跌１８４點報２６００９點。恆指收報２６４２６點，升２３１點或
０﹒８８％。
按額度計算，北水全日淨流入４０﹒４億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、吉利汽車（００１７５）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次是
李寧（０２３３１）、安踏體育（０２０２０）、美團（０３６９０）。
主板成交１６８４﹒５１億元減少１７﹒３％。其中港股通成交４６５﹒６億元，佔總成交
２７﹒６％。
＊「訊」速反應股價彈＊
昨天《經濟參考報》發文指，網絡遊戲是「精神鴉片」，對未成年人成長造成極大影響，並
點名批評騰訊旗下的「王者榮耀」遊戲。騰訊昨日已迅速發布通知指，為進一步加大保護力度，
騰訊將從「王者榮耀」試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新措施。
今天騰訊旗下《王者榮耀》發布健康系統升級公告，為進一步加大未成年人的保護力度，將
升級健康系統規則，未滿１２周歲的用戶無法進行遊戲充值。未成年用戶每日２２時至次日８時
禁玩，國家法定節假日每日限玩２小時，其他時間每日限玩１小時。消息刺激騰訊股價今天反彈
２﹒４２％報４５６﹒８元，北水淨買入２５﹒３億元。
吉利汽車升５﹒０３％報２８﹒２元，北水淨買入１４﹒６億元。比亞迪股份升８﹒３４％
報２８０﹒６元，北水淨買入５﹒１億元。李寧升５﹒６５％報９０﹒７５元，北水淨賣出
９﹒１億元。安踏體育升４﹒６６％報１８１﹒９元，北水淨賣出３﹒３億元。美團升
０﹒９５％報２１３﹒６元，北水淨賣出２億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ２５﹒３１
吉利汽車 （００１７５） １４﹒５８
比亞迪股份 （０１２１１） ５﹒１０
中興通訊 （００７６３） ４﹒２３
藥明生物 （０２２６９） ２﹒９７
淨沽出最多港股：
李寧 （０２３３１） －９﹒１３
安踏體育 （０２０２０） －３﹒３２
美團 （０３６９０） －２﹒０２
小米集團 （０１８１０） －１﹒７３
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