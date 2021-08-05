《日入而息》長和系增派息，長和中期多賺四成，港股挫２２１點

《今天重點》﹡長和（００００１）中期多賺４１％至１８３億元，派息０﹒８元；長和中

期零售業務ＥＢＩＴ增加６６％至４９﹒４億元；長和中期歐洲３集團

ＥＢＩＴ跌３４％至５６億元；長和中期港口及相關服務ＥＢＩＴ按年增

３８％；長和中期基建業務ＥＢＩＴ按年升８％至９６﹒９億元；長和李澤

鉅稱可繼續現行增長步伐，料全年達致穩健表現

﹡長實（０１１１３）中期賺８３﹒６億升３１％，派中期息０﹒４１元；長

實中期物業銷售收益跌１２％至約７９﹒２億元；長實中期物業租務收益跌

８﹒７％至２８﹒９億元；李澤鉅指回購屬長期策略不會改變，擬將部分酒

店改建住宅

﹡九倉置業（０１９９７）上半年虧轉盈２９﹒７億，中期息０﹒６７元；九

倉置業中期基礎盈利減少１５％，投資物業重估錄虧損２﹒８億元

﹡香港電訊（０６８２３）中期多賺０﹒１％，中期息３０﹒７仙

﹡區諾軒及黃耀明涉選舉舞弊，黃耀明獲准自簽守行為

﹡女子乒乓球團體賽，港隊以場數３：１擊敗德國隊摘銅

﹡劉慕裳奪奧運女子空手道個人形銅牌



《即日市況》﹡恆指低收２２１點報２６２０４，科指跌１４４點報６７１５



《深滬股市》﹡監管遍地開花，滬綜指收跌０﹒３１％，軟件股領跌



《美元匯價》﹡觀望美國非農數據能否強化鷹派力量；歐元最新報１﹒１８５１╱５２，日

圓最新報１０９﹒４２╱４６



《公司業績》﹡長和（００００１）中期多賺４１％至１８３億元，派息０﹒８元；長和中

期零售業務ＥＢＩＴ增加６６％至４９﹒４億元；長和中期歐洲３集團

ＥＢＩＴ跌３４％至５６億元；長和中期港口及相關服務ＥＢＩＴ按年增

３８％；長和中期基建業務ＥＢＩＴ按年升８％至９６﹒９億元

﹡長實（０１１１３）中期賺８３﹒６億升３１％，派中期息０﹒４１元；長

實中期物業銷售收益跌１２％至約７９﹒２億元；長實中期物業租務收益跌

８﹒７％至２８﹒９億元

﹡九倉置業（０１９９７）上半年虧轉盈２９﹒７億，中期息０﹒６７元；九

倉置業中期基礎盈利減少１５％，投資物業重估錄虧損２﹒８億元

﹡星展集團中期純利按年升５４％至３７﹒１億坡元

﹡第一太平（００１４２）聯營ＰＬＤＴ半年多賺５％至１２９億披索

﹡香港電訊（０６８２３）中期多賺０﹒１％，中期息３０﹒７仙

﹡鼎石資本（００８０４）中期純利按年升２６％至４６３﹒２萬元，不派中

期息

﹡亞洲能源物流（００３５１）料中期虧損收窄至２０００萬元

﹡福耀玻璃（０３６０６）中期純利按年升８３﹒６％至１７﹒７億元人民幣

，不派息



《公司資訊》﹡長和（００００１）李澤鉅稱可繼續現行增長步伐，料全年達致穩健表現

﹡九置（０１９９７）租金收入持續調整，料下半年租金仍有下行壓力

﹡中石化與巴斯夫宣布擴建南京一體化基地，２０２３年投產

﹡日清食品（０１４７５）控股股東中國業務上季銷售總額升６％

﹡傳理想汽車（０２０１５）國際配售將提早截飛

﹡瑞房據悉委託大摩和瑞銀承辦新天地ＩＰＯ

﹡百度（０９８８８）在寧波成立阿波羅智行公司，註冊資本１億元人民幣

﹡雲頂新耀（０１９５２）國家藥監局批准依拉環素治細菌性肺炎３期臨床試

驗申請

﹡傳新特能源（０１７９９）以每股１６﹒５元配股集資約１０﹒３億元

﹡宏安地產（０１２４３）薈藍首張價單涉６４伙，折實入場費３８９萬

﹡渣打銀行（０２８８８）大灣區中心明年首季完成建設，投資４０００萬美

元

﹡康方生物（０９９２６）派安普利單抗（ＰＤ－１）在中國獲批上市

﹡聯交所下月１０日將取消區塊鏈集團（００３６４）上市地位

﹡香港電訊（０６８２３）７月底５Ｇ客戶數達５２﹒８萬，冀年底滲透率達

２０％

﹡中海外發展（００６８８）７月約物業銷售金額升５﹒６％至約２２７億元

人民幣



《國企紅籌》﹡東風集團（００４８９）７月份汽車銷量按年跌２２﹒３％

﹡中海外宏洋（０００８１）７月合約銷售額４２﹒８億元人民幣，按年升

１﹒３％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）確認恢復內地微信新用戶註冊

﹡花樣年控股（０１７７７）７月銷售額５１﹒２億元人幣，按年升６﹒５％

﹡陽光１００中國（０２６０８）７月合同銷售額按年跌８６﹒１％

﹡禹洲集團（０１６２８）７月合約銷售金額９６﹒５億元人民幣，按年跌

１２﹒５％



《中國要聞》﹡中移動中興華為等７家單位成立５Ｇ消息聯合實驗室

﹡中移動與華為峰會：５﹒５Ｇ將有助自動駕駛早日商用

﹡北京表示生三孩可享生育獎勵假３０天只是過渡政策

﹡深圳首次通過銀行櫃台發行地方債，首日售出逾八成額度

﹡中南建設表示拿地銷售比不超４０％指標去年已出台

﹡工信部召開平板玻璃價格座談會，研究穩定價格等政策

﹡７月中國廠商手遊收入吸金２４億美元，佔全球３９％

﹡中物聯表示７月大宗商品指數為１００﹒１％，止三連跌

﹡養豬大省河南「澇疫結合」，近期豬價持續小幅反彈

﹡部分地方提前開始部署２０２２年度專項債儲備庫

﹡銀保監再次延長香港再保險信用風險因子方案至明年中

﹡上海表示７月２３日前完成新房認購，貸款按原政策執行

﹡上海教委表示嚴禁中小學對學生進行統考統測

﹡到２０２５年，上海公園數量增至１０００座以上

﹡人行１００億逆回購利率持平，今回籠２００億元

﹡杭州表示非戶籍家庭限購範圍內社保滿四年方可限購一套

﹡高途裁員上萬人，創始人陳向東：組織架構調整難免

﹡消息稱淘寶８８ＶＩＰ將於９月接入ＱＱ音樂

﹡據報中國信達、中國長城擬發境外永續債，市場反應淡

﹡原材料價格漲，重慶推強化價格監測等措施為企業紓困

﹡中誠信表示地方債務管控回歸常態，城投融資環境或收緊

﹡外交部表示美國向台灣售武干涉中國內政，已提嚴正交涉



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１７６０３點

﹡鴻海擬斥２５億台幣收購旺宏六寸晶圓廠布局半導體



《其他消息》﹡支聯會副主席鄒幸彤獲高院批准保釋

﹡林卓廷被控披露游乃強受查，排期１２月１日開審

﹡區諾軒及黃耀明涉選舉舞弊，黃耀明獲准自簽守行為

﹡張達明對港大校委會決定感難過，已辭任委員

﹡報道指香港需時評估反外國制裁法影響

﹡八達通表示消費券發放首兩天，日均零售交易額升逾２倍

﹡港府在防疫基金下撥出３﹒７７億支援旅遊及相關行業

﹡金管局表示逆周期緩衝資本比率維持１％

﹡「置地公司家基金」投放逾１７００萬元，推動教育項目發展

﹡仲量聯行表示上半年香港物業投資額按年上升９５％

﹡史學泰斗余英時辭世，享年９１歲

﹡深股通額度全日用逾２８億元，陸股通結束六日淨流入；滬股通額度全日流

走１０億元，陸股通流出近２０億元

﹡平安壹賬通銀行推新優惠，客戶存入新資金可享１％存款年利率

﹡香港家族辦公室擴充在港規模，不排除在日本發展

﹡Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｂａｙ料下周開價

﹡ＢＮＯ納入澳洲「避風港」政策，簽證可延長至５年



《東京奧運》﹡李慧詩場地單車女子凱林賽最終獲第８名

﹡女子１０米高台跳水，國家隊全紅嬋陳芋汐包辦金銀牌

﹡女子乒乓球團體賽，港隊以場數３：１擊敗德國隊摘銅

﹡日本專家稱東京奧運令疫情加快蔓延

﹡各國向奪金運動員發出豐富獎金及獎品、有車有樓

﹡林鄭賀香港女乒團體賽奪銅，讚李靜帶領體現薪火相傳

﹡梁君彥、陳智思祝賀港隊奪乒乓球女團銅牌

﹡港乒乓女團奪銅牌，恆基頒發２５０萬獎金

﹡新增３１宗奧運相關確診，希臘泳手群組再多一人染疫

﹡恆生表揚東奧香港乒乓球隊，頒發３２０萬元獎金



《新冠肺炎》﹡本港新增６宗確診，４３歲地盤工列源頭不明本地個案

﹡國務院派２０工作組督導重點口岸城市排查堵塞漏洞

﹡內地「回港易」今日起暫停，廣東省除外

﹡內地教育部表示鑑於疫情發展，中高風險地區將暫緩開學

﹡海南海口、內蒙古呼倫貝爾各新增１宗確診

﹡台灣今日新增６宗本土確診，無新增死亡個案

﹡帝樂文娜公館及東廬大樓Ａ座完成強檢，無發現確診

﹡深圳康泰生物成功分離德爾塔變異株

﹡總商會第二輪抽獎送出逾５９０萬元獎品

﹡文旅部表示不組團前往中高風險地區旅遊

﹡澳門５５％居民完成採樣，１１﹒５萬人有結果全陰性

（ｚｚ）

