【重拳監管】大摩料互聯網行業監管升級風險趨緩，予「吸引」評級

《經濟通通訊社６日專訊》摩根士丹利針對內地互聯網行業發表研究報告，指內地當局或取

消稅務優惠，不單止令遊戲公司的盈利下跌，其他互聯網公司亦料受影響。但留意到官媒的評論

承認遊戲公司有助提升中國在國際上的軟實力，預料監管升級的風險有所緩和，給予行業「吸引

」評級。

報告提到，官媒《人民日報》海外版日前發表的評論認為，遊戲公司應該肩負更多社會責任

，包括支付更高的稅務以及出台措施防止年輕人上癮。但評論指出網上遊戲已成為中國不可或缺

的休閒活動，同時承認這些遊戲公司在國際間的影響力日漸擴大，有利向外宣揚中國的軟實力。

報告認為，官媒平衡的觀點或緩解近期監管升級的風險。在防止年輕人上癮方面，騰訊早已

推行一系列比官方政策更為嚴謹的措施，包括設置遊戲時間和付費限制，而這造成的收入敞口是

相對可控。報告預計，未成年人只貢獻騰訊（００７００）約６％的遊戲收入，亦只佔網易

（０９９９９）低單位數的收入。

報告假設企業所得稅（ＥＩＴ）從１０％調升至１５％，預料對騰訊每股盈利的負面影響為

６％。網易方面，報告預計其２０２１至２０２３年的實際稅率將升５個百分點至２０％－

２５％，然而稅率對每股盈利的影響，料被教育業務虧損收窄所對沖。（ａｃ）



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