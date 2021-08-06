《油金掠影》中東政治局勢緊張，刺激油價反彈，金價繼續走弱

《經濟通通訊社６日專訊》油價受庫存增加，上日跌至兩周低位，布油更曾跌穿每桶７０元

（美元﹒下同）。但中東局勢升溫，油價回升。布蘭特原油期貨揚１﹒３％或０﹒９１元，收報

每桶７１﹒２９元；美國原油期貨揚１﹒４％或０﹒９４元，收報每桶６９﹒０９元。

全球疫情緊張，令市場憂慮工業環境，油價早前一直走弱，惟有消息指，以色列於周四（５

日）襲擊了位於黎巴嫩南部的火箭發射場，以回應黎巴嫩早前發射的砲彈。以色列國防部長甘茨

回應有關是否準備打擊伊朗時直認不諱，消息蓋過疫情陰霾，令油價終止跌勢。

有分析師預期，儘管疫情加劇，但下半年布油價格將升至每桶７５至８０元之間。



＊市場持續消化聯儲局鷹派訊息，金價受壓＊



聯儲局副主席克拉里達曾暗示，聯儲局或有可能在今年稍後時間內開始縮減買債規模，金價

走弱。現貨金價挫０﹒４％，報每盎司１８０４﹒４６元；美國黃金期貨挫０﹒３％，報１８０

８﹒９元。

其餘貴金屬方面，白銀跌０﹒６％，報每盎司２５﹒２１元；鉑金跌１﹒５％，報每盎司１

０１０﹒０８元；鈀金升０﹒２％，報２６５０﹒６１元。不過有大型汽車製造商提到，芯片短

缺有機會持續，減慢汽車生產，或會影響汽車製造業對鉑和鈀的需求。（ｌｃ）

