《運籌帷幄－梁業豪》本周有機會出現「身懷六甲」利好轉向形態

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則均屬顯著向淡。來到本周最後一個交易日。大市至今的表現尚算不俗。但今天（６日）好

友必須努力阻止市況進一步回跌，最後是能夠攻回更高的水平。不過，即使恆生指數最終較昨天

（５日）收市水平無大變動，亦屬利好。陰陽燭周線圖上，上周錄得的為身軀與腳部都十分長的

陰燭，反映出好友的反攻意欲很強。然而，本周現時呈現的陽燭只有很短的身軀手部卻很長，反

映出淡友於高位有不俗的守關能力。

若今天收市位只略高於本周一（２日）的開市位，圖上將呈現「身懷六甲」利好轉向形態。

雖然這並非威力很大的利好轉向形態，亦足以證明港股的短期跌浪已經告一段落。換言之，雖然

大市於高位仍有不輕的阻力，於低位的承接力已經增強。代表淡友大戶不再一面倒控制大局，市

況可繼續反覆偏穩或反覆偏好。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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