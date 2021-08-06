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即市新聞

06/08/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本周有機會出現「身懷六甲」利好轉向形態

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則均屬顯著向淡。來到本周最後一個交易日。大市至今的表現尚算不俗。但今天（６日）好
友必須努力阻止市況進一步回跌，最後是能夠攻回更高的水平。不過，即使恆生指數最終較昨天
（５日）收市水平無大變動，亦屬利好。陰陽燭周線圖上，上周錄得的為身軀與腳部都十分長的
陰燭，反映出好友的反攻意欲很強。然而，本周現時呈現的陽燭只有很短的身軀手部卻很長，反
映出淡友於高位有不俗的守關能力。
　　若今天收市位只略高於本周一（２日）的開市位，圖上將呈現「身懷六甲」利好轉向形態。
雖然這並非威力很大的利好轉向形態，亦足以證明港股的短期跌浪已經告一段落。換言之，雖然
大市於高位仍有不輕的阻力，於低位的承接力已經增強。代表淡友大戶不再一面倒控制大局，市
況可繼續反覆偏穩或反覆偏好。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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