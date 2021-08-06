《窩輪匯智－劉嘉輝》投資者若持有價內證該如何轉倉？

《窩輪匯智》上周提到短身價外證，俗稱「仙輪」的特點及相關的風險。本周有投資者問到

，若手持的仙輪已經變得價內，又擔心正股升勢未了，策略又可如何部署？另針對一些急跌的股

份，欲想作撈底部署的話，策略又可以如何掌握？

投資者或會經常聽到，持有價內窩輪可留意轉倉部署，或許不太明白背後的原理。簡單來說

，當一隻窩輪由價外變為深入價內，內在值會有所增加，其對沖值敏感度會最高，一般可以為窩

輪價格帶來最具爆炸力的升幅。假設其他情況不變，當窩輪進一步變為深入價內之時，窩輪價格

雖然會跟隨向上，不過如果以百分比去計算的話，升幅有機會並不如之前一樣急速。因此，投資

者如希望捕捉窩輪爆炸力的話，可考慮在產品變為深入價內之後便轉倉至另一隻輕微價外證去捕

捉後續潛在升幅。即使在下一隻窩輪上買入同等份數，轉倉所要的資金理應亦會大幅減少。若在

最壞情況窩輪未能於到期前變為價內，最大損失僅為轉倉投入的資金，於首輪中獲取的利潤有機

會得以鎖定。這便是轉倉部署的其中一個技巧。

針對欲作撈底買入的投資者，選擇產品時就要份外留意相關產品的條款。以本周急挫的快手

（０１０２４）為例，由於正股本身的波動性大，對沖難度較高，因此相關窩輪的引伸波幅定價

亦自然會較高，變相增加入場成本。另外，快手股價急跌令產品未能及時補及，使市面上不少產

品的行使價與現價變得過遠。參考港交所對發行人的指引，當相關資產的現貨價水平與行使價比

較超出２０％時，此類產品便不屬於主動報價條款之內。投資者可留意借鏡以上標準選擇輪證，

因為當產品過於價外，其實會直接影響相關資產對輪證價格的敏感度及發行商報價的積極性。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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