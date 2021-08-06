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06/08/2021 08:14

《缸邊隨筆－石鏡泉》ＱＥ無用與乾柴烈火

　　《缸邊隨筆》２００８年，美國雷曼爆破，時任美儲局主席伯南克，按其博士論文的理論，
一反傳統經濟理論，不加息去清除壞帳、收緊放貸，而是ＱＥ、放水，讓放貸可以更寬鬆，壞帳
可以續持續。至今，美國已ＱＥ，低息了１０餘年，成效如何？
　
　　一句，無用。
　
　　筆者話ＱＥ無用，是沒有用的。可有明證？有，美國四大銀行的存貸金額。於２００８年前
存貸兩者是亦步亦趨，但自２００８年第四季起存款額就開始多於貸出額，自２００８年以來的
貸出金額，基本上是持平，無大增長，這說明甚麼？
　
＊ＱＥ對經濟刺激不大＊
　
　　說明自２００８年以來的ＱＥ，向市場投放資金，並未有帶動借貸，亦即對經濟的刺激不大

　
　　借貸意欲不大，不是因為利率高，因這幾年來美息都是處歷史低息位，而自２０２０年起，
美息（以１０年債息計）是出現負利率，商家、個人不敢借，亦不是因為銀行的借貸審核嚴。
　
　　美國有個大銀行高級批借貸負責人（Ｓｅｎｉｏｒ　Ｌｏａｎ　Ｏｆｆｉｃｅｒ）的批貸意
向調查，在７月時這些負責批貸者，都是十分手鬆或傾向手鬆。是集結了對Ｎ個借貸對象（如大
企、中小企、個人、車貸、房貸等的）的批貸意向，可見今時基本上是批貸手鬆，而且是自
１９９１年以來最手鬆者，這會有甚麼後果？
　
　　在２０１９至２０２０年中，批貸意向是偏緊，所以批貸少是合情理。但是２０２０年中已
見到批貸手鬆，但見存款額急增，而貸款額稍跌，何故？一個原因是疫情使不少商企不敢擴展，
故不敢借貸，亦可能因此，逼使美國銀行界的批貸傾向手鬆。
　
　　假如這個批貸持續手鬆，而稍後美國疫情受控，則借貸者必然大借，屆時（指今年１２月至
明年首季）借貸活動就會急增，又如屆時的供應鏈未能跟上，物價就會急升，即是通脹，在今年
７月以後，借貸的需求就回升至歷史平均水平。
　
　　之後將如何！
　
　　乾柴（寬鬆借貸環境）烈火？溫火？文火？（借貸需求）已備，如借貸需求由文火轉為烈火
，則高通脹將臨，這是求借的銀行所樂見有生意了，但未必為美儲局所樂見，美儲局你敢加息嗎
？但如借貸需求仍是文火不烈甚至不溫時，則是ＱＥ無用，而美國經濟是復甦無力以至無期。
　
　　未來３個月的美國貸款額，將對美股及美經濟後向有啟示。或許美國的銀行界真要向貸款者
送大包送叉燒飯才可擺脫這個有錢無人貸的困局，因為在未來的３個月美儲局仍續在市場買債，
即續向市場注資，則在銀行的存款額仍將增以至急增，存款額差會續拉闊，美儲局與美銀行，死
未？《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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