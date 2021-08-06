《缸邊隨筆－石鏡泉》ＱＥ無用與乾柴烈火

《缸邊隨筆》２００８年，美國雷曼爆破，時任美儲局主席伯南克，按其博士論文的理論，

一反傳統經濟理論，不加息去清除壞帳、收緊放貸，而是ＱＥ、放水，讓放貸可以更寬鬆，壞帳

可以續持續。至今，美國已ＱＥ，低息了１０餘年，成效如何？



一句，無用。



筆者話ＱＥ無用，是沒有用的。可有明證？有，美國四大銀行的存貸金額。於２００８年前

存貸兩者是亦步亦趨，但自２００８年第四季起存款額就開始多於貸出額，自２００８年以來的

貸出金額，基本上是持平，無大增長，這說明甚麼？



＊ＱＥ對經濟刺激不大＊



說明自２００８年以來的ＱＥ，向市場投放資金，並未有帶動借貸，亦即對經濟的刺激不大

。



借貸意欲不大，不是因為利率高，因這幾年來美息都是處歷史低息位，而自２０２０年起，

美息（以１０年債息計）是出現負利率，商家、個人不敢借，亦不是因為銀行的借貸審核嚴。



美國有個大銀行高級批借貸負責人（Ｓｅｎｉｏｒ Ｌｏａｎ Ｏｆｆｉｃｅｒ）的批貸意

向調查，在７月時這些負責批貸者，都是十分手鬆或傾向手鬆。是集結了對Ｎ個借貸對象（如大

企、中小企、個人、車貸、房貸等的）的批貸意向，可見今時基本上是批貸手鬆，而且是自

１９９１年以來最手鬆者，這會有甚麼後果？



在２０１９至２０２０年中，批貸意向是偏緊，所以批貸少是合情理。但是２０２０年中已

見到批貸手鬆，但見存款額急增，而貸款額稍跌，何故？一個原因是疫情使不少商企不敢擴展，

故不敢借貸，亦可能因此，逼使美國銀行界的批貸傾向手鬆。



假如這個批貸持續手鬆，而稍後美國疫情受控，則借貸者必然大借，屆時（指今年１２月至

明年首季）借貸活動就會急增，又如屆時的供應鏈未能跟上，物價就會急升，即是通脹，在今年

７月以後，借貸的需求就回升至歷史平均水平。



之後將如何！



乾柴（寬鬆借貸環境）烈火？溫火？文火？（借貸需求）已備，如借貸需求由文火轉為烈火

，則高通脹將臨，這是求借的銀行所樂見有生意了，但未必為美儲局所樂見，美儲局你敢加息嗎

？但如借貸需求仍是文火不烈甚至不溫時，則是ＱＥ無用，而美國經濟是復甦無力以至無期。



未來３個月的美國貸款額，將對美股及美經濟後向有啟示。或許美國的銀行界真要向貸款者

送大包送叉燒飯才可擺脫這個有錢無人貸的困局，因為在未來的３個月美儲局仍續在市場買債，

即續向市場注資，則在銀行的存款額仍將增以至急增，存款額差會續拉闊，美儲局與美銀行，死

未？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

