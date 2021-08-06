【企業盈警】萬里印刷料中期除稅後淨虧損至少６００萬，增１１倍

《經濟通通訊社６日專訊》萬里印刷（０８３８５）預期於截至今年６月底止中期呈報權益

持有人應佔除稅後虧損淨額至少６００萬元，按年大增至少１１倍。主要受累ＣＯＶＩＤ－１９

及全球整體經濟之不確定性導致收益減少約１６％；及採取激進的定價策略至毛利率下降。

相關業績預期將於本月１３日或之前刊發。（ｎｓ）

