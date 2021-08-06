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即市新聞

06/08/2021 11:37

《青工俠說－廖錦興》互聯網家政服務蠢蠢欲動

　　《青工俠說》自互聯網的出現，人類的生活和商業模式被徹底改變了。由網購電商、社交平
台、獲取資訊的方式、以至娛樂服務等都離不開互聯網世界，而互聯網家政服務也是新的模式，
它的出現顛覆了業界傳統模式。居住在大型屋苑的居民事無大小可找物業管理處派人來處理或修
補，然而絕大部分居住在中小型住宅、單棟式大廈、公共屋邨及村屋等的居民面對同樣難題，都
是選擇自己處理或聯絡附近的水電工來維修。當兩夫婦均需工作，而要聘請家庭傭工照顧小孩及
年老雙親的時候，又經常因遇到不合適的人選，而周而復始的進行聘請和解雇，因此互聯網家政
服務切合這人群的需求，也使服務在這幾年大行其道。但是香港需求相對內地不算殷切，因為政
策許可輸入外來家庭傭工，所以互聯網家政服務的市場集中以內地為主。互聯網家政服務主要著
重質量及用戶體驗，減少中介環節、縮短簽約決策流程、精細化線上掌握用戶要求和標準化，使
市場發展速度更快。現在用戶除了可以線上選擇家居清潔、維修、烹煮、搬家、老人護理、照顧
兒童還有家居醫療、月嫂甚至心理輔導等服務。
　
　　根據研究報告，內地現時家政服務企業超過１００萬間，比２０１２年的５０萬間上升一倍
，而從業員達３２７５萬人，當中有８２﹒６％是省外勞工，平均每月薪酬約６７００元，是內
地平均薪酬以上的水平。超過２９００萬用戶使用家政服務。在２０２０年中國市場規模達
５１２７億元人民幣，比２０１２年的１６００億元人民幣上升２﹒２倍，而２０２１年上半年
的市場規模就超過３０００億元人民幣，而報告顯示只在２０２１年６月已新增２００萬用戶，
相信上升數字跟疫情在不同省市的擴散跡象有密切關係。在人工智能和機械人風氣正盛之際，人
們還在喋喋不休地討論機械人將取代人類的工作，然而互聯網家政服務行業卻為勞動市場打開一
片藍海。
　
　　我在北上廣深等一線城市居住及工作的香港和外國朋友，由於多年來習慣了香港的家庭傭工
服務，最感到困惑的便是在內地找不到適合的家庭傭工，偶爾碰到不錯的人選轉眼又說換工作或
離職，加上在內地家庭傭工的收費比香港高昂，令互聯網家政服務有價有市。互聯網家政服務在
中國市場相當成熟，亦因此產生劇烈的競爭，它有別於其他互聯網經濟邏輯，家政行業著重資產
和營運，所以通過「燒錢」來快速獲取流量，及上市套現退出的方式是行不通。另外據上述報告
中指出，作為行業用戶最多（截至２０２１年６月為３５７萬）的「天鵝到家」為例，２０１８
年到２０２１年間累計虧損近２０億元，同期的營業收入僅２０億元，可見互聯網家政服務在迅
速發展之同時也面對多種挑戰。《香港青年工業家協會當然顧問　廖錦興》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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