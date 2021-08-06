《專家之言－麥嘉嘉》美國加息及內地監管風險未明，港股走勢疲弱

《專家之言》美國部分經濟數據顯示經濟增長勢頭有放緩跡象，財政刺激措施對經濟增長貢

獻有所減退。另外，聯儲局於最近會議中首次提出評估買債規模，未來數次會議繼續商討。市場

相信局方以減少買債作為結束量寬政策的第一步，為日後加息鋪路。加息風險增加，或為高估值

的科技股帶來壓力。相反，在變種病毒威脅下，醫療相關股份具結構性增長潛力。美國１０年期

國息率下跌至接近１﹒２厘水平，創５個多月低。基於估值因素，我們對美國國庫債券的觀點為

減持。另一方面，我們繼續看好通脹掛勾債券，原因為我們對於通脹持續高企的預期。



＊監管政策蔓延至教育遊戲地產行業＊



中國方面，內地監管政策不斷收緊，由科技蔓延至教育板塊及遊戲行業。中國監管機構亦限

制內房企業買地和融資，引發行業資金鏈緊張。內地評級機構亦首次把房地產行業的展望由「穩

定」下調至「負面」。在監管風險未明朗化之前，整體投資氣氛仍然偏弱。

港股整體走勢疲弱，恆生指數跌穿２５０天牛熊分界線，恆生科技指數更由高位下跌接近

４０％。北水連續１０日錄得淨流出，創２０１８年１２月初以來最長的走資紀錄。以單月計，

７月份再次出現單月淨流出，為今年第二次，流出金額高達６３５億港元。在監管風險未明朗化

之前，科技、教育、地產等面對監管風險的板塊仍然拖累大市。



＊恆指季檢成分股數目料進一步增加＊



恆指公司８月２０日公布季檢，根據對上一次恆指季檢結果，恆指成分股已經進一步增加至

５８隻，成分股數目進一步增加已經成明顯趨勢，預計是次調整大概率會進一步增加成分股，部

分行業的覆蓋度亦將隨之擴大，一批具有稀缺價值的優質新經濟龍頭公司仍然是對投資者最主要

的吸引力。基於現有指數成分股實際權重，友邦保險（０１２９９）的權重為８﹒０７％，超過

８％的權重上限，可能會被動小幅下調，進而帶來潛在的被動資金流出。另外，被視為港股通投

資樣本的恆生綜合指數亦將進行半年度調整，估算合共有１０隻股票符合納入港股通標準。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）



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