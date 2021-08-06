【國潮起跑】國策扶持且國民支持，體品板塊值得留意

《經濟通通訊社記者劉孝言６日專訊》港股陷入「監管市」，學科培訓、房地產、網絡平台

、遊戲等行業遭內地監管部門連番打擊，「股王」騰訊近乎腰斬，監管風暴浪接浪，政策風險重

創市場氣氛。可以預期短期內市場資金會繼續流向受國策支持，且政治正確的行業板塊，此時體

育用品股為不俗的投資選擇。



＊監管風暴下獲國策扶植，提振效果非凡＊



繼中央印發「教育雙減」文件整頓教培行業，官媒又發表文章批評網絡遊戲，斥其為「精神

鴉片」，雖然其後該報道將文章修改用字後再上架，但責斥語氣之重已致人心惶惶。然而，體育

概念股卻迎來「差別待遇」，推出支持政策，板塊情緒將被充分提振。

國務院日前印發《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》，《計劃》明確提出至２０２

５年時，內地需完善全民健身公共服務，以及提升經常參加體育鍛煉人數比例至３８﹒５％，從

而實現將體育產業規模擴至５萬億元人民幣。雖然內地幾乎每年都會出台鼓勵體育政策，不過本

輪政策不但來得及時，內容亦較為具體。

《計劃》目標非常明確，主要任務為將體育產業規模增至５萬億元人民幣，中央亦有提出具

體扶持措施，包括新建或擴建逾兩千個體育公園及體育館、發放體育消費券、促進體育資源向優

質企業集中、保障學生每天校內外各有１個小時運動時間，可見內地當局促進高端體育消費回流

的決心。

高盛發表報告指，《全民健身計劃》的體育產業目標相當於２０１９年至２０２５年的年均

複合增長率達９％，料期內中國體育服飾市場的年均複合增長率可達１３％，可受惠於行業增長

及「國潮」趨勢。



＊國潮愈演愈烈，冬奧亞運成催化劑＊



今年首季內地出現棉花風波，Ｈ＆Ｍ及多個外國品牌時裝及鞋履等公司，先後表態抵制購買

新疆棉，事件經發酵後，內地民眾紛紛抵制相關品牌，鼓勵支持優質國產品牌的「國潮」風因而

冒起，包括李寧（０２３３１）、安踏（０２０２０）、特步（０１３６８）等體育用品都受到

追捧，民眾排隊搶購。隨著中美貿易戰推動愛國主義，內地年輕世代對中國運動服飾品牌愈發推

祟。

根據淘寶天貓網店賣家數據分析工具顯示，國產服裝品牌在今年上半年銷售急增，反而國外

品牌在華銷售明顯下跌。安踏主品牌在天貓旗艦店銷售按年增長４８％，李寧增幅更達５６％；

Ｎｉｋｅ及Ａｄｉｄａｓ銷售則分別按年下跌１７％及２７％。

另外，體育盛事接連舉行亦有助推行業景氣及「國潮」情緒。近日東京奧運帶起運動熱，中

國隊及港隊屢創佳績，令內地彌漫著民族主義氛圍，在東奧打響頭炮後，２０２２年北京冬奧及

杭州亞運亦接踵而至，其中北京冬奧是來年中國頭號盛事，國家主席習近平更多次表示，一定要

辦好北京冬奧，將其視為中國共產黨及國家的大事。體育消費市場有望受賽事刺激。



＊安踏次季零售銷售強勁，訂五年銷售增長目標＊



安踏體育（０２０２０）第二季品牌零售銷售增長３５至４０％，第二季ＦＩＬＡ品牌零售

額增長３０％至３５％，較首季的７５至８０％增幅有所放緩（高基數效應令增長減速）。集團

高層亦發布未來五年戰略目標，有意實現１８至２５％零售額年複合增長率，五年內線上複合年

增長率接近３０％，佔零售銷售額的４０％。集團亦將持續加強內地一至三線城市布局，將收入

佔比提升至５０％；購物中心門店數目翻倍；以及將市場份額增加３至５％，維持其中國體育品

牌領導地位。

多間大行於月內都上調對安踏的盈測及目標價。摩通指，由於更高的銷售假設及對集團品牌

的更高投資，將安踏２０２１至２３年盈測上調０至２％，並將目標價由１９２元上調至２００

元，予「增持」；大和更將安踏目標價由１８３﹒５元上調１４﹒４％至２１０元，維持「買入

」，又將其２０２１至２３年每股盈測上調２至５％，以反映ＤＴＣ增速快於預期。

安踏股價表現一向領跑行業，該股於７月２７日大市跌逾千點當日試底至１５０元後，在百

天線水平展開反彈浪，更於８月４日（全民健身計劃消息傳出當日）創下１９１﹒９元上市新高

，其後兩日回吐至１７０元（五十天線附近）水平。筆者認為，近日市場偏好國策支持概念，體

品股本輪升浪又未如車股及新能源股兩強勢板塊般急速，加上國潮趨勢、國策取向、市場情緒等

因素，體品股龍頭為相對低政策風險，且具不俗回報的投資標的。

