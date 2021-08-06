【炮轟奶粉】無懼官媒炮轟，開市首小時近兩億資金掃飛鶴主板第四

《經濟通通訊社助理財經編輯梁凱菱６日報道》繼平台經濟、社區團購、教育、遊戲、電子

煙、咖啡行業後，內地官媒最新喊話的矛頭直指配方奶粉，批嬰兒配方奶粉營銷拖累母乳餵養率

，應加強監管。中國飛鶴（０６１８６）作為內地奶粉一哥自然「躺著也中槍」，早市一段急插

逾９％，低見１３﹒３４元。不過，截至早上１０時半，已有近兩億資金營救，支持飛鶴成為現

貨主板市場上，資金掃貨第四多的個股。雖然有「勇士」入市博反彈，惟專家建議短期勿胡亂接

飛刀。



＊飛鶴首小時獲近兩億掃，惟僅屬中戶及普通大戶＊



中國飛鶴今早已低開９％報１３﹒３６元，開市後最多僅多跌一個價位至１３﹒３４元已有

承接，目前跌幅已迅速收窄至６﹒９４％，報１３﹒６８元，盤中更曾彈至１３﹒７８元。

既然低位有反彈，當然有資金入市撈底。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至早上１０時半

，即開市一小時，整體的大戶主動買沽比率為６７：３３，屬理想水平，反映資金於低位掉頭掃

貨，入市態度進取；暫有約１﹒９８億元資金淨主動買入，佔成交金額近３３％，規模已是６月

９日以來最多，且為現貨主板市場上，資金掃貨第四多的個股，可見資金撈飛鶴的意欲相當積極

；１３﹒６元為即市好淡分水嶺。

不過，集中看飛鶴成交分析，發現買盤主要來自１００萬或以上的中戶，以及２００萬或以

上的普通大戶，兩個成交價格範圍的每宗標準自動對盤交易的主動買沽比率分別為６３：３７，

加權平均價約為１３﹒５６元；而５００萬或以上的交易，只有兩宗，主動買沽比率為０：１０

０，意即全面質貨。

再看被動買賣成交，上海的北水券商－中國投資信息為淨被動買入飛鶴最多的券商，規模有

約３６４３萬元，且看收市後港交所公布的北水數據，是否淨買入飛鶴。

潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表

示，雖然官媒提倡的建議有助改善內地市民的健康水平，惟規範的具體措施屬未知之算，建議未

持貨者勿入市博反彈。



＊三孩配套已預告倡母乳餵養，飛鶴暫累瀉近２１％＊



若以同業比較，資金掃入飛鶴的規模亦是最多，遠拋離排第二位的乳業龍頭蒙牛乳業

（０２３１９），其只有約２３６３萬元資金掃貨。不過，蒙牛跌幅較少，最多滑近６％，目前

跌幅已收窄至約３％。

事實上，兩乳業股的定位不一。飛鶴以生產嬰幼兒配方奶粉產品為主，截至去年１２月底止

，嬰幼兒配方奶粉產品收入１７６﹒７４億元人民幣，按年增長４１％，佔總收入９５％。相反

，蒙牛則提供多元化乳業產品，去年奶粉產品收入僅４５﹒７３億元人民幣，佔總收入僅６％，

收入佔比最大的是液態奶產品，佔８９％。

內地官媒《新華社》最新發文，將評述焦點轉向配方奶粉。中國營養學會昨日（５日）召開

的２０２１年世界母乳餵養周主題研討會，據報會上多名專家表示，配方奶粉營銷是影響孕產婦

選擇母乳餵養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。中國疾控中心營養與健康所

副所長賴建強說，母乳是兒童出生後最佳的營養來源，母乳餵養使母親和嬰兒都受益，嬰兒出生

後應堅持６個月純母乳餵養。

值得留意的是，在內地上月發表的三孩政策配套支持措施中，已提到母乳餵養。據《中共中

央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，提出實施母嬰安全提升行動計劃、

健康兒童行動提升計劃和母乳喂養促進行動。

對比《決定》出台後，兩大乳業股的股價，飛鶴暫重挫近２１％，蒙牛則軟逾１％，兩股的

分野已可見一斑。

